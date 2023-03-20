Блогер-миллионница объявила о беременности: украинские звезды поздравляют
Известная в украинском шоу-бизнесе парочка, блогер Таня Парфильева и бизнесмен Иван Кришталь ждут появления первенца.
Об этом будущая 28-летняя звездная мама сообщила в своем Instagram.
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Подробности
Парфильева, на которую подписаны 1 млн 600 тысяч пользователей соцсети, опубликовала видео, на котором позирует с животиком. "+1" — так лаконично подписала его Таня. В комментариях блогера поздравили немало знаменитостей.
- Наконец, котики — Даша Квиткова (блогер)
- Таня, Иван, круто, поздравляю, — Даша Астафьева (певица)
- Ну какая ты красивая! Позравляю вас, котики, — Виктория Маремуха (блогер)
- Круто как! Поздравляю, — Злата Огневич (певица)
- Я в щоке! Поздравляю, — Анна Тринчер (певица)
Также звездная пара опубликовала снимки с фотосессии, на которых Таня и Иван позируют с УЗИ малыша. Для них будущий ребенок станет первенцем.
Напомним, ранее мы писали, что участница шоу "Холостяк" и "Танцы со звездами" Аделина Дели объявила о первой беременности. Также мы писали, что ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук, которая вышла замуж за миллионера, готовится впервые стать матерью.