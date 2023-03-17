Ведуча "Танців з зірками", яка одружилась з мільйонером, готується вперше стати матір'ю

Телеведуча Іванна Онуфрійчук

Ведуча останнього, восьмого сезону телевізійного шоу "Танці з зірками", Іванна Онуфрійчук живе на дві країни: Швейцарію та Україну. В першій телезірка активно працює разом з чоловіком, мільйонером казахського походження Алмазом, над вагітністю.

Про це Онуфрійчук розповіла в програмі "ЖВЛ".

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Телеведуча зізналась, що вже давно хоче стати матір’ю. Вона та її чоловік активно займаються цим питанням. Зокрема, заради цього зіркова пара пройшла детокс-програму в одному із санаторіїв Швейцарії.

"Це моя мрія, це наша мрія з ним. Стати батьками чудових, красивих, здорових дітей. І ми невпинно працюємо над цим, дуже вірю, що в нас все вийде: народити дитину, виростити та виховати людину і залишити на цій планеті частинку себе, свого продовження", — розповіла Іванна.

Instagram/ivannaonufriichuk

Цікаво, але познайомилася пара у спортзалі в іспанській детокс-клініці. За словами Онуфрійчук, з майбутнім чоловіком цілий рік вона спілкувалась як з другом. Алмаз — не медійна людина та "трохи некомфортно почувається під прицілом камер і софітів".

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська акторка Ліндсі Лохан, яка одружена з арабським бізнесменом, чекає на первістка. Також ми розповідали, що зірки "Ігри престолів", британські актори Кіт Герінґтон та Роуз Леслі чекають на другу дитину.