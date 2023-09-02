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Блогерка Монро стала студенткою в 45 років: на кого пішла навчатися

2 вересня 2023 15:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Блогерка Монро стала студенткою в 45 років: на кого пішла навчатися
Блогерка Монро. Фото: Instagram/kurvamatu
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Першого вересня деякі знаменитості не тільки віддали своїх дітей до навчальних закладів, але й самі стали студентами. Так, наприклад, відома в минулому травесті-діва, а зараз блогерка Монро пішла здобувати освіту до одного з київських вишів.

Про це вона повідомила у своєму YouTube-каналі.

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Подробиці

За словами артистки, враховуючи її життєвий досвід, вона давно думала про те, аби офіційно отримати диплом магістра з психології. Останнім часом інтерес до шоу-бізнесу в неї зник. 

"Навчатися в будь-якому віці — це корисно і бадьорить нейронні зв'язки. В 45 життя тільки починається, і наступні два роки 1 вересня, День знань —  знову моє свято. Вітайте студентку магістратури КІСПП (Київський Сучасний Інститут Психології і Психотерапії. — Ред). В мене все вийшло. Головне — бажання, наполегливість та віра в себе. А ще не бійтеся просити допомоги. Більшість людей із задоволенням допоможуть", — розповіла Монро. 

Блогерка зазначила, що багато хто з охочих вступити до вишу провалили іспити. Ціна навчання в закладі становить 45 тисяч гривень на рік. 

Блогерка Монро. Скриншот: Instagram/monritta

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