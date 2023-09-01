Згадуємо прекрасні часи: Сумська, Лобода та Гросу показали свої шкільні фото

Акторка Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/

У День знань українські зірки влаштували справжній флешмоб з власних спогадів дитинства. Співаки, ведучи та актори показали фото юності.

Якими були шкільні роки українських знаменитостей розповідають Новини.LIVE.

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Аліна Гросу

Олексій Суханов

Світлана Лобода

Леся Нікітюк

Камалія

Ольга Сумська

Ілона Гвоздьова

Наталія Могилевська

Макс Барських

Раніше Макс Барських представив нову пісню з україномовного альбому.

Нагадаємо, Аліна Гросу "заспівала" брату одну зі своїх перших пісень.