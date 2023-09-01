Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Згадуємо прекрасні часи: Сумська, Лобода та Гросу показали свої шкільні фото arrow

Згадуємо прекрасні часи: Сумська, Лобода та Гросу показали свої шкільні фото

1 вересня 2023 15:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Згадуємо прекрасні часи: Сумська, Лобода та Гросу показали свої шкільні фото
Акторка Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У День знань українські зірки влаштували справжній флешмоб з власних спогадів дитинства. Співаки, ведучи та актори показали фото юності.

Якими були шкільні роки українських знаменитостей розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Акторка Ольга Сумька поділилася серією світлин зі школи. Артистка розповіла, що з теплотою згадує шкільні роки, а ведучий Олексій Суханов зізнається, про що шкодує зі свого шкільного минулого.

Аліна Гросу

 

Олексій Суханов

 

Світлана Лобода

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Леся Нікітюк

 

Камалія

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Ольга Сумська

 

Ілона Гвоздьова

 

Наталія Могилевська

 

Макс Барських

 

Раніше Макс Барських представив нову пісню з україномовного альбому.

Нагадаємо, Аліна Гросу "заспівала" брату одну зі своїх перших пісень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

None

Політичне майбутнє Притули: піде в Раду чи знову боротиметься за крісло мера Києва

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз