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Блогерша Монро стала студенткой в 45 лет: на кого пошла учиться

2 сентября 2023 15:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Блогерша Монро стала студенткой в 45 лет: на кого пошла учиться
Блогерша Монро. Фото: Instagram/kurvamatu
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Первого сентября некоторые знаменитости не только отдали своих детей в учебные заведения, но и стали студентами. Так, например, известная в прошлом травести-дива, а сейчас блогерша Монро пошла получать образование в один из киевских вузов.

Об этом она сообщила в своем YouTube канале.

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Подробности

По словам артистки, учитывая ее жизненный опыт, она давно думала о том, чтобы официально получить диплом магистра психологии. В последнее время интерес к шоу-бизнесу у нее исчез.

"Учиться в любом возрасте — это полезно и бодрит нейронные связи. В 45 жизнь только начинается, и следующие два года 1 сентября, День знаний — снова мой праздник. Приветствуйте студентку магистратуры КИСПП (Киевский Современный Институт Психологии и Психотерапии. — Ред). У меня все вышло. Главное — желание, упорство и вера в себя. А еще не бойтесь просить помощи. Большинство людей с удовольствием помогут", — рассказала Монро.

Блогерша отметила, что многие желающие поступить в ВУЗ провалили экзамены. Цена обучения в заведении составляет 45 тысяч гривен в год.

Блогерша Монро. Скриншот: Instagram/monritta

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