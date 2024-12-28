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Ексдружина Кличка показала рідкісне фото з їхніми трьома дітьми

28 грудня 2024 09:56
Марія Покровська - Редактор
Наталія Єгорова на рідкісних кадрах показала трьох дітей від Віталія Кличка — фото
Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova
Марія Покровська - Редактор

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова вперше за тривалий час поділилася кадрами одразу із трьома їхніми дітьми. Співачка разом із синами та донькою зустріла Різдво.

Сімейними кадрами Наталія поділилася в Instagram

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На зимові свята 24-річний Єгор-Даніель, 19-річний Максим-Олександр та 22-річна Єлизавета-Вікторія приїхали у гості до своєї мами до Німеччини.

Зіркова родина зібралася за святковим столом, а також показала свою особливу сімейну традицію.

Наталія та її дітьми позували обійнявшись на тлі великої новорічної ялинки у незвичному family look . Родина обрала кумедні різдвяні светри із різнокольоровими вогниками, що мерехтять. 

Наталія Єгорова з дітьми
Наталія Єгорова з дітьми. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Щасливого Різдва! Як жінка і мама, я вкладаю своє серце у створення магії святкового сезону. Тепло, блиск, традиції (моя традиція щороку — потворні різдвяні светри) — все це для того, щоб дім відчував себе живим і радісним. А коли мої дорослі діти приходять додому, вони додають ту особливу енергію, яка довершує все", — поділилася Єгорова.

Раніше онучка Софії Ротару похизувалася зимовим відпочинком у Франції.

Також ми писали, що Бекхеми зібралися усією родиною на Різдво у новому розкішному будинку.

Віталій Кличко діти соцмережі Різдво українські зірки

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