Юлия Верба объяснила, почему до сих пор не вышла замуж за отца своего ребенка

Юлия Верба с женихом и дочерью. Фото: instagram.com/verbaaa

Блогер Юлия Верба после помолвки со своим любимым Константином и рождением у них дочери Розы до сих пор не сыграла свадьбу. Звезда соцсетей призналась, что не планирует выходить замуж.

Неожиданное заявление блогер сделала в своем Telegram-канале.

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21-летняя знаменитость рассказала, что ее дочь Роза носит не ее фамилию, а отца. Юлия узнала, что через год после помолвки да и не решилась официально жениться на своем избраннике.

"Мы не расписаны, не в браке. Поэтому фамилия у меня моя. А Розочка носит папину фамилию. То есть Костина. Гражданский брак. Жениться не планируем. Знаю, что для многих это шок. Я не хочу менять документы никакие. Хотя когда-то была уверена, что возьму фамилию мужа и буду как бы "за ним". Видите, все меняется. Через 5 лет, может, снова по-другому буду думать. Просто, по моему мнению, официальный момент не играет никакой роли. Люди либо счастливы вместе, либо нет. Либо любят друг друга, либо нет. И, к сожалению, росписи, браки и тому подобное на это не могут повлиять", — написала Верба.

Юлия Верба со своим избранником. Фото: instagram.com/verbaaa

Блогер хотела бы большую и пышную свадьбу, но понимает, что во время войны это было бы некстати. Однако Юлия не уверена, захочет ли со временем устроить такой праздник.

"Очень хотела пышную свадьбу. Но война. Мне кажется, она не закончится никогда... Уже 11 лет... А во время войны я не хочу такую свадьбу, я хочу целую ночь, хочу с палатками, хотела. В Украине. А в 30 лет, например, я уже не знаю захочу ли такое", — поделилась Верба.

Напомним, ранее звезда "Голосу країни" сообщила, что беременна первенцем.

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