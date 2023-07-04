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Блогерша "влезла" в долги из-за Тейлор Свифт

4 июля 2023 07:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Блогерша "влезла" в долги из-за Тейлор Свифт
Певица Тейлор Свифт. Фото: Instagram/taylorswift
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская певица Тейлор Свифт находится сейчас в мировом туре The Eras Tour в поддержку ее десятого студийного альбома Midnights. Купить билеты на концерты титулованной артистки было настоящим квестом для ее фанатов. Так, например, одна из поклонниц Тейлор "влезла" в долги из-за желания попасть на концерт звезды.

Об этом блогерша из Австралии сообщила в своих соцсетях.

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"Залет" на деньги

Девушка зашла на вебсайт, чтобы купить билеты для себя и сестры на одно из шоу Тейлор в Австралии. Впрочем, она купила восемь, потому что билетный сервис начал зависать из-за большого ажиотажа. Так девушка случайно потратила 10 тысяч долларов вместо запланированной 1000.

"Когда вращались колеса (ожидания загрузки страницы. — Ред.) во время обработки заказа, я краем глаза увидела надпись "10 тысяч долларов". Я зависла. Мое сердце буквально остановилось. В следующую минуту у меня участилось дыхание. Я буквально плакала", — рассказала фанатка Свифт.

Поклонница Тейлор Свифт. Скриншот: TikTok/__georose

Джорджия выбрала одно из четырех окон, а остальное закрыла. Через несколько секунд блогерша поняла, что транзакции прошли по всем. Деньги были списаны с кредитки родителей. Фанатке Тейлор понадобилось немало времени, чтобы перепродать билеты и закрыть долг.

Напомним, ранее мы писали, что Тейлор Свифт оштрафовали за мусор: адвокаты певицы пошли судиться. Также мы рассказывали, что Свифт разорвала отношения с бойфрендом, поцеловавшим мужчину на концерте.

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