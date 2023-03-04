Одіозні заяви про Крим та принципова російськомовність — що викликало осуд інстаблогерки, яка отримала відзнаку від ГУР

Скандальна блогерка Ксюша Манекен

Скандально відома блогерка та колишня ескортниця Ксюша Манекен (справжнє ім'я — Оксана Волощук) похизувалася нагородою від Головного управління розвідки України. Не усім користувачам Мережі здається доречною така відзнака для інфлюенсерки.

Новини.LIVE розібралися, чому фоловери захейтили блогерку та чому вона опинилась в епіцентрі скандалу.

Нагорода від ГУР

Відома блогерка Ксюша Манекен отримала нагороду від Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вона разом з іншими блогерами, такими як Саша Бо, Таня Парфільєва, Настя Єлісєєва, Нікіта Добринін та багато інших, побували в Офісі Президента.

Інфлюенсерка стала однією з запрошених блогерів на зустрічі з радником голови Офісу Президента Михайлом Подоляком. Головною темою бесіди стала інформаційна війна та мотивація населення під час повномасштабного вторгнення.

Про зустріч на Банковій Манекен розповіла у сторіз в Instagram. На думку блогерки, дуже важливо, що влада запросила лідерів думок у Мережі обговорити такі питання.

"Я сьогодні отримала дозу мотивації, яку хочу передати всім... Такі офіційні зустрічі набагато вагоміші за суспільне знецінення", — заявила Манекен.

Фото: instagram.com/maneken007

Фото: instagram.com/maneken007

Фото: instagram.com/maneken007

До того ж блогерка розповіла про те, що ще у жовтні минулого року отримала медаль від ГУР "за сприяння воєнній розвідці України". Нагородою Волощук похизувалася на фото, але не стала розповідати, за які саме заслуги перед батьківщиною отримала таку відзнаку. Подробиці своїх "заслуг" вона зможе розповісти тільки після закінчення війни.

"Ось така історія. Як так сталося, за яких обставин і за що — я обов'язково розповім, коли воїна закінчиться. І нехай цей орден стане символом того, що якщо ти "публічна" людина, це далеко не означає те, що ти показуєш все, що відбувається у твоєму житті", — написала Ксюша.

Як зазначає "24 канал", також Манекен згадала про своє минуле і про те, що вона заробляла на життя ескортом. Вона написала: "Комік став президентом, ескортниця отримала орден. А ви, всі такі "правильні", не отримали від цього життя них*я". Однак незабаром цю Stories Волощук видалила.

Допис, який видалила блогерка / Скриншот

Скандальні висловлювання блогерки

Раніше Манекен робила чимало скандальних заяв. Так, у 2015-2016 роках вона розповідала, як "змінився" Крим після того, як його окупувала рф. Тоді блогерка стверджувала, що їй "не важливо, чий Крим".

"Я розумію, що русофобам буде складно прийняти цю інформацію. Але факт залишається фактом", — написала тоді Ксюша Манекен.

На ці дописи звернув увагу, зокрема, екснардеп Борислав Береза.

"Можна сказати, що ця блогерша вже змінила позицію. Так? А потім вона знову змінить та скаже, що Крим вже не Україна? Більше нагород для таких! Більше зустрічей з ними! Так це зрада чи перемога?" — написав він на своїй Facebook-сторінці.

Хейт за нагороду від ГУР

Однак не усім користувачам Мережі здалося, що блогерка не заслуговує на таку нагороду від держави. Адже неодноразово Манекен потрапляла у скандал через свої висловлювання та позицію. Крім того, у минулому у Волощук був досвід роботи в ескорті, про що вона відкрито розповідає.

Зараз дівчину критикують за те, що вона відмовилася переходити на українську та заявила, що взагалі не планує цього робити.

До цього, навколо блогерки розгорівся скандал через її позицію щодо окупації Криму.

Реакція Манекен на хейт підписників

Манекен відреагувала на критику та закликала людей "не шукати зраду серед своїх".

"Знаєте, що мене засмутило після публікації моєї "відзнаки" — те, що наші люди настільки не довіряють нашій державі, що вважають, що такі речі просто дають. Нізащо. Це на вашу так працює? Як і засмутило те, що багато людей навіть не спромоглися прочитати за що, коли і ким вона видана. Це не Герой України, не військова медаль за службу. Але людям подобається розганяти бруд та очорняти не скільки мене, а за фактом — уряд. Щоб влада не робила, суспільство завжди їм незадоволене. Навіщо плювати в колодязь, з якого ми п'ємо, ще й у воєнний час? Я чомусь думала, що ми всі рухаємося в одному напрямку — до перемоги. Було б круто, якби всі займалися тим, що робили все можливе, наблизити країну до перемоги, а не шукати "зраду" серед своїх", — написала блогерка.

Що відомо про Ксюшу Манекен

Оксана Волощук — уродженка Кременчука. В одному з інтерв’ю вона зізналася, що в 15-річному віці стала жертвою сексуального насилля.

Коли їй виповнилося 19 років у зв'язку з фінансовими проблемами Ксюша, як вона себе називає, почала займатися діяльністю в сфері ескортних послуг. При цьому вона наголошувала, що ніколи не мала інтимних стосунків з чоловіками за гроші, а лише "займалася супроводом" заможних чоловіків на світських заходах і вечірках.

Серед "клієнтів" Ксюші були, зокрема, арабські шейхи, і певний час вона провела в Дубаї (ОАЕ).

Через три роки ексескортниця відкрила власне шлюбне агентство, завдяки якому заробляла на життя. Водночас почала активно вести блог в Instagram, де зараз за її профілем стежать 413 тисяч підписників.

З опублікованих в її Instagram фото шанувальники блогерки свого часу зробили висновок, що вона перебуває у стосунках з українським діджеєм Тимуром Трушковським. Але невдовзі їхні спільні фото зникли.

Фото, які публікує 30-річна Ксюша Манекен, мають переважно еротичний характер, а спілкується в соцмережі та на публіці вона виключно російською мовою. Власне це й стало одним із закидів на її адресу.

Інфлюенсерка неодноразово говорила про те, що "немає різниці якою мовою ти говориш" і запевняла, що не планує переходити на українську. Своєї позиції щодо мови вона не змінила дотепер.

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул опинився в епіцентрі сексистського скандалу. Він сказав, що "жінки змінилися і стали меркантильними".

Згодом у своєму Instagram Іво Бобул перепросив за інтерв’ю, в якому назвав жінок "меркантильними".

Але як виявилося згодом, соцмережі співака зламали, а він ні перед ким не вибачався і не змінив своєї думки.