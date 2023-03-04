Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Блогерку Ксюшу Манекен нагородили в ГУР: в мережі розгорівся скандал arrow

Блогерку Ксюшу Манекен нагородили в ГУР: в мережі розгорівся скандал

4 березня 2023 18:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Одіозні заяви про Крим та принципова російськомовність — що викликало осуд інстаблогерки, яка отримала відзнаку від ГУР
Скандальна блогерка Ксюша Манекен
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Скандально відома блогерка та колишня ескортниця Ксюша Манекен (справжнє ім'я — Оксана Волощук) похизувалася нагородою від Головного управління розвідки України. Не усім користувачам Мережі здається доречною така відзнака для інфлюенсерки.

Новини.LIVE розібралися, чому фоловери захейтили блогерку та чому вона опинилась в епіцентрі скандалу. 

Читайте також:

Нагорода від ГУР

Відома блогерка Ксюша Манекен отримала нагороду від Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вона разом з іншими блогерами, такими як Саша Бо, Таня Парфільєва, Настя Єлісєєва, Нікіта Добринін та багато інших, побували в Офісі Президента.

Інфлюенсерка стала однією з запрошених блогерів на зустрічі з радником голови Офісу Президента Михайлом Подоляком. Головною темою бесіди стала інформаційна війна та мотивація населення під час повномасштабного вторгнення. 

Про зустріч на Банковій Манекен розповіла у сторіз в Instagram. На думку блогерки, дуже важливо, що влада запросила лідерів думок у Мережі обговорити такі питання.

"Я сьогодні отримала дозу мотивації, яку хочу передати всім... Такі офіційні зустрічі набагато вагоміші за суспільне знецінення", — заявила Манекен.

скріншот
Фото: instagram.com/maneken007
скріншот
Фото: instagram.com/maneken007
скріншот
Фото: instagram.com/maneken007

До того ж блогерка розповіла про те, що ще у жовтні минулого року отримала медаль від ГУР "за сприяння воєнній розвідці України". Нагородою Волощук похизувалася на фото, але не стала розповідати, за які саме заслуги перед батьківщиною отримала таку відзнаку. Подробиці своїх "заслуг" вона зможе розповісти тільки після закінчення війни.   

скріншот

"Ось така історія. Як так сталося, за яких обставин і за що  я обов'язково розповім, коли воїна закінчиться. І нехай цей орден стане символом того, що якщо ти "публічна" людина, це далеко не означає те, що ти показуєш все, що відбувається у твоєму житті", — написала Ксюша.

скріншот

Як зазначає "24 канал", також Манекен згадала про своє минуле і про те, що вона заробляла на життя ескортом. Вона написала: "Комік став президентом, ескортниця отримала орден. А ви, всі такі "правильні", не отримали від цього життя них*я". Однак незабаром цю Stories Волощук видалила.

скріншот
Допис, який видалила блогерка / Скриншот

Скандальні висловлювання блогерки

Раніше Манекен робила чимало скандальних заяв. Так, у 2015-2016 роках вона розповідала, як "змінився" Крим після того, як його окупувала рф. Тоді блогерка стверджувала, що їй "не важливо, чий Крим".

скріншот

"Я розумію, що русофобам буде складно прийняти цю інформацію. Але факт залишається фактом", — написала тоді Ксюша Манекен.

На ці дописи звернув увагу, зокрема, екснардеп Борислав Береза.

"Можна сказати, що ця блогерша вже змінила позицію. Так? А потім вона знову змінить та скаже, що Крим вже не Україна? Більше нагород для таких! Більше зустрічей з ними! Так це зрада чи перемога?" — написав він на своїй Facebook-сторінці. 

Хейт за нагороду від ГУР

Однак не усім користувачам Мережі здалося, що блогерка не заслуговує на таку нагороду від держави. Адже неодноразово Манекен потрапляла у скандал через свої висловлювання та позицію. Крім того, у минулому у Волощук був досвід роботи в ескорті, про що вона відкрито розповідає.

Зараз дівчину критикують за те, що вона відмовилася переходити на українську та заявила, що взагалі не планує цього робити.

До цього, навколо блогерки розгорівся скандал через її позицію щодо окупації Криму.

Реакція Манекен на хейт підписників

Манекен відреагувала на критику та закликала людей "не шукати зраду серед своїх". 

"Знаєте, що мене засмутило після публікації моєї "відзнаки" — те, що наші люди настільки не довіряють нашій державі, що вважають, що такі речі просто дають. Нізащо. Це на вашу так працює? Як і засмутило те, що багато людей навіть не спромоглися прочитати за що, коли і ким вона видана. Це не Герой України, не військова медаль за службу. Але людям подобається розганяти бруд та очорняти не скільки мене, а за фактом — уряд. Щоб влада не робила, суспільство завжди їм незадоволене. Навіщо плювати в колодязь, з якого ми п'ємо, ще й у воєнний час? Я чомусь думала, що ми всі рухаємося в одному напрямку — до перемоги. Було б круто, якби всі займалися тим, що робили все можливе, наблизити країну до перемоги, а не шукати "зраду" серед своїх", — написала блогерка.

скріншот

Що відомо про Ксюшу Манекен

Оксана Волощук — уродженка Кременчука. В одному з інтерв’ю вона зізналася, що в 15-річному віці стала жертвою сексуального насилля.

Коли їй виповнилося 19 років у зв'язку з фінансовими проблемами Ксюша, як вона себе називає, почала займатися діяльністю в сфері ескортних послуг. При цьому вона наголошувала, що ніколи не мала інтимних стосунків з чоловіками за гроші, а лише "займалася супроводом" заможних чоловіків на світських заходах і вечірках. 

Серед "клієнтів" Ксюші були, зокрема, арабські шейхи, і певний час вона провела в Дубаї (ОАЕ).

Через три роки ексескортниця відкрила власне шлюбне агентство, завдяки якому заробляла на життя. Водночас почала активно вести блог в Instagram, де зараз за її профілем стежать 413 тисяч підписників. 

З опублікованих в її Instagram фото шанувальники блогерки свого часу зробили висновок, що вона перебуває у стосунках з українським діджеєм Тимуром Трушковським. Але невдовзі їхні спільні фото зникли. 

Фото, які публікує 30-річна Ксюша Манекен, мають переважно еротичний характер, а спілкується в соцмережі та на публіці вона виключно російською мовою. Власне це й стало одним із закидів на її адресу.  

Інфлюенсерка неодноразово говорила про те, що "немає різниці якою мовою ти говориш" і запевняла, що не планує переходити на українську. Своєї позиції щодо мови вона не змінила дотепер. 

Нагадаємо, нещодавно Іво Бобул опинився в епіцентрі сексистського скандалу. Він сказав, що "жінки змінилися і стали меркантильними".

Згодом у своєму Instagram Іво Бобул перепросив за інтерв’ю, в якому назвав жінок "меркантильними".

Але як виявилося згодом, соцмережі співака зламали, а він ні перед ким не вибачався і не змінив своєї думки. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:56 Окупанти завдали 16 ударів по мирному населенню: які регіони обстріляв ворог

18:55 Вдвічі більше танків: Пристайко розповів про допомогу від Великої Британії

Новина з відео

18:40"Співпраця з ЄС буде ще змістовнішою": Зеленський звернувся до українців

Ексклюзив

18:40Ядерний шантаж: чи наважиться росія завдати удару, — воєнний експерт

18:25 Колумбія відправить "кокаїнових бегемотів" до Індії та Мексики, щоб контролювати їхню популяцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:23 Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад: швидке відновлення — символ нашої незламності

18:00 На Місяці може з’явитися власний часовий пояс: що це означає

18:00 Понад сотня одеських медиків були мобілізовані

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

17:53 Стало відомо, коли можна зареєструватись на національний мультипредметний тест

Новина з відео

18:40"Співпраця з ЄС буде ще змістовнішою": Зеленський звернувся до українців

Новина з відео

18:23 Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад: швидке відновлення — символ нашої незламності

Новина з відео

16:40 Вийшов трейлер гри RPG The Thaumaturge про захоплену росією Польщу

Новина з відео

16:00 Літній сезон: вільних пляжів в Одесі стає все менше

Новина з відео

14:59 Невеликий сніг із дощем та пориви вітру: синоптики розповіли про погоду на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:47 На Сонці стався великий спалах: чим це небезпечно

Новина з відео

13:18 Скільки українців скористалися чат-ботом "єВорог": у Мінцифрі назвали шокуючі цифри

Новина з відео

12:25 В Одесі горів мініготель: є постраждалі

Новина з відео

12:11 Лаврова публічно висміяли на конференції в Індії: що вигадали в рф цього разу

Новина з відео

12:07 Прикордонники знищили у Бахмуті 25 окупантів: що відомо

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

08:002023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні

Новина з фото

19:49Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Ексклюзив

19:40Куди варто інвестувати українцям під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:45Півфінал-відповідь Кубка Іспанії: чому "Реал" обіграє "Барселону"

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

18:00"Ляпас росії": соловйов, захарова та скабєєва не припиняють істерики через "українську ДРГ" на Брянщині

Ексклюзив

17:00Під Бахмутом загинув український пілот: яким був захисник неба Віктор Волинець

16:44Останній сезон Гамільтона, феномен Алонсо: топ три прогнози на сезон у Формулі-1

Актуальне по темі

None 4 Березень 19:00

Окупанти завдали 16 ударів по мирному населенню: які регіони обстріляв ворог

None 4 Березень 18:55

Вдвічі більше танків: Пристайко розповів про допомогу від Великої Британії

None 4 Березень 19:08

"Співпраця з ЄС буде ще змістовнішою": Зеленський звернувся до українців

None 4 Березень 19:05

Ядерний шантаж: чи наважиться росія завдати удару, — воєнний експерт

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB