Одиозные заявления о Крыме и принципиальная русскоязычность — что вызвало осуждение получившей отличие от ГУР инстаблогерки

Скандальная блоггерша Ксюша Манекен

Скандально известная блоггерша и бывшая эскортница Ксюша Манекен (настоящее имя Оксана Волощук) похвасталась наградой от Главного управления разведки Украины. Не всем пользователям Сети кажется уместным такой знак отличия для инфлюэнсера.

Новини.LIVE разобрались, почему фоловеры захейтили блоггершу и почему она оказалась в эпицентре скандала.

Награда от ГУР

Известная блоггерша Ксюша Манекен получила награду от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Она вместе с другими блоггерами, такими как Саша Бо, Таня Парфильева, Настя Елисеева, Никита Добрынин и многие другие, побывали в Офисе Президента.

Инфлюэнсер стала одной из приглашенных блоггеров на встрече с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком. Главной темой беседы стала информационная война и мотивация населения во время полномасштабного вторжения.

О встрече на Банковой Манекен рассказала в сториз в Instagram. По мнению блоггерши, очень важно, что власти пригласили лидеров мнений в Сети обсудить такие вопросы.

"Я сегодня получила дозу мотивации, которую хочу передать всем... Такие официальные встречи гораздо весомее общественного обесценения", — заявила Манекен.

Фото: instagram.com/maneken007

Фото: instagram.com/maneken007

Фото: instagram.com/maneken007

К тому же блоггерша рассказала о том, что еще в октябре прошлого года получила медаль от ГУР "при содействии военной разведке Украины". Наградой Волощук похвасталась на фото, но не стала рассказывать, за какие именно заслуги перед родиной получила такое отличие. Подробности своих "заслуг" она сможет поведать только после окончания войны.

"Вот такая история. Как так произошло, при каких обстоятельствах и за что — я обязательно расскажу, когда воина закончится. И пусть этот орден станет символом того, что если ты "публичный" человек, это далеко не значит то, что ты показываешь все, что происходит в твоей жизни", — написала Ксюша.

Как отмечает "24 канал", Манекен также вспомнила о своем прошлом и о том, что она зарабатывала на жизнь эскортом. Она написала: "Комик стал президентом, эскортница получила орден. А вы, все такие "правильные", не получили от этой жизни них*я ". Однако вскоре эту Stories Волощук удалила.

Сообщение, которое удалила блоггер / Скриншот

Скандальные высказывания блоггера

Ранее Манекен делала немало скандальных заявлений. Так, в 2015-2016 годах она рассказывала, как "изменился" Крым после того, как его оккупировала рф. Тогда блоггерша утверждала, что ей "не важно, чей Крым".

"Я понимаю, что русофобам будет сложно принять эту информацию. Но факт остается фактом", — написала тогда Ксюша Манекен.

На эти сообщения обратил внимание, в частности, экс-нардеп Борислав Береза.

"Можно сказать, что эта блоггерша уже изменила позицию. Да? А потом она снова изменит и скажет, что Крым уже не Украина? Больше наград для таких! Больше встреч с ними! Так это предательство или победа?" — написал он на своей Facebook-странице.

Хейт за награду от ГУР

Однако не всем пользователям Сети показалось, что блоггерша не заслуживает такой награды от государства. Ведь неоднократно Манекен попадала в скандал из-за своих высказываний и позиции. Кроме того, в прошлом у Волощук был опыт работы в эскорте, о чем она открыто рассказывает.

Сейчас девушку критикуют за то, что она отказалась переходить на украинский язык и заявила, что вообще не планирует этого делать.

До этого, вокруг блогерши разгорелся скандал из-за ее позиции по оккупации Крыма.

Реакция Манекен на хейт подписчиков

Манекен отреагировала на критику и призвала людей "не искать предательство среди своих".

"Знаете, что меня огорчило после публикации моей "награды" — то, что наши люди настолько не доверяют нашему государству, что считают, что такие вещи просто дают. Ничего. Это по вашему так работает? Как и расстроило то, что многие даже люди? Не смогли прочитать за что, когда и кем она выдана. Это не Герой Украины, не военная медаль за службу. Но людям нравится разгонять грязь и очернять несколько меня, а по факту правительство. Чтобы власть не делала, общество всегда им недовольно. Зачем плевать в колодец, из которого мы пьем, еще и в военное время?, а не искать "предательство" среди своих", — написала блогерша.

Что известно о Ксюше Манекен

Оксана Волощук — уроженка Кременчуга. В одном из интервью она призналась, что в 15-летнем возрасте стала жертвой сексуального насилия.

Когда ей исполнилось 19 лет в связи с финансовыми проблемами, Ксюша, как она себя называет, начала заниматься деятельностью в сфере эскортных услуг. При этом она отмечала, что никогда не имела интимных отношений с мужчинами за деньги, а только "занималась сопровождением" состоятельных мужчин на светских мероприятиях и вечеринках.

Среди "клиентов" Ксюши были, в частности, арабские шейхи, и некоторое время она провела в Дубае (ОАЭ).

Через три года экс-эскортница открыла собственное брачное агентство, благодаря которому зарабатывала на жизнь. В то же время начала активно вести блог в Instagram, где сейчас за ее профилем следят 413 тысяч подписчиков.

Из опубликованных в ее Instagram фото поклонники блоггера в свое время заключили, что она находится в отношениях с украинским диджеем Тимуром Трушковским. Но вскоре их общие фото исчезли.

Фото, которые публикует 30-летняя Ксюша Манекен, носят преимущественно эротический характер, а общается в соцсети и на публике она исключительно на русском языке. Собственно это и стало одним из упреков в ее адрес.

Инфлюэнсер неоднократно говорила о том, что "нет разницы на каком языке ты говоришь" и уверяла, что не планирует переходить на украинский. Своей позиции по языку она не изменила до сих пор.

Напомним, недавно Иво Бобул оказался в эпицентре сексистского скандала. Он сказал, что "женщины изменились и стали меркантильными".

Впоследствии в своем Instagram Иво Бобул извинился за интервью, в котором назвал женщин "меркантильными".

Но как оказалось впоследствии, соцсети певца сломали, а он ни перед кем не извинялся и не изменил своего мнения.

Выключить проверку Премиум советы

Выключить проверку Премиум советы

Выключить проверку Премиум советы