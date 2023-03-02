Іво Бобула зламали в соцмережах — чи вибачався співак за сексистські висловлювання

Співак Іво Бобул та блогерка Емма Антонюк

Сексистський скандал зі співаком Іво Бобулом став чи не найобговорюванішою новиною в українському шоу-бізнесі. У соціальних мережах артиста з’явилось вибачення за висловлювання про сучасних жінок.

Втім, як повідомляє видання ТСН, цю публікацію зробив не він.

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Концертна директорка Іво Бобула заявила, що ані музикант, ані його команда його у сторіз вибачення не розміщувала. За словами представниці 69-річного артиста, його сторінку в Instagram хтось зламав. Вони звернуться до спеціалістів, аби дізнатися, хто це зробив.

Пані Ірина також додала, що Іво Бобул у жодному разі не робив би відповідний допис з вибаченнями, адже його провини немає. У скандальному інтерв'ю Емми Антонюк музикант поділився виключно своєю думкою.

"Цієї інформації бути не могло, бо провини жодної його немає. Він просто висловив свою думку і все. Іво Васильович каже те, що він вважає за потрібне, і те, що відповідає його поглядам", — підсумувала концертна директорка.

Нагадаємо, раніше ми писали що шоувумен Ольга Цибульська заспівала про скандал з Іво Бобулом та попросилась на інтерв'ю до Емми Антонюк. Також ми розповідали, що Іво Бобул зізнався, хто заважав йому будувати кар'єру.