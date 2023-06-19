Оля Полякова показала, як скидає зайві кілограми

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Співачка Оля Полякова відома своєю працелюбністю та прагненням досконалості. Зірка поділилася вправами, які їй допомагають зберігати гарну фігуру.

Відео з тренувань артистка запостила у сторіз в Instagram.

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За словами Полякової, вона набрала кілька зайвих кілограмів. Знаменитість вирішила рішуче впоратися з проблемою.

"У мене плюс чотири і виграють від цього мої груди. Трохи є животика, хочу скинути", — розповіла Полякова під час пробіжки.

Зірка показала, як займається на трнеажерах .качає прес та робить планку.

"А ще треба припинити їсти, але то вже дуже складно", — сказала артистка.

Пізніше Оля запостила фото смаженої риби та салату з капусти та огірків.

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Нагадаємо, співачка Оля Полякова змотивувала підписників відвісити копняка Баскову та Лепсу. Так зірка відреагувала на новину про те, що російські артисти платитимуть мільйон рублів за підібиту техніку ЗСУ. На сторінці в Instagram Полякова оголосила нагроду за "теплий прийом" артистам-путіністам.

Співачка Оля Полякова до повномасштабного вторгнення Росії мала чимало російськомовних пісень у своєму репертуарі. Але війна змусила зірку змінити погляді на свою творчість.