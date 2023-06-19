Оля Полякова показала, як скидає зайві кілограми

"Треба припинити їсти": Полякова показала, як скидає зайві кілограми
Співачка Оля Полякова відома своєю працелюбністю та прагненням досконалості. Зірка поділилася вправами, які їй допомагають зберігати гарну фігуру.
Відео з тренувань артистка запостила у сторіз в Instagram.
Спорт та дієта
За словами Полякової, вона набрала кілька зайвих кілограмів. Знаменитість вирішила рішуче впоратися з проблемою.
"У мене плюс чотири і виграють від цього мої груди. Трохи є животика, хочу скинути", — розповіла Полякова під час пробіжки.
Зірка показала, як займається на трнеажерах .качає прес та робить планку.
"А ще треба припинити їсти, але то вже дуже складно", — сказала артистка.
Пізніше Оля запостила фото смаженої риби та салату з капусти та огірків.
Нагадаємо, співачка Оля Полякова змотивувала підписників відвісити копняка Баскову та Лепсу. Так зірка відреагувала на новину про те, що російські артисти платитимуть мільйон рублів за підібиту техніку ЗСУ. На сторінці в Instagram Полякова оголосила нагроду за "теплий прийом" артистам-путіністам.
Співачка Оля Полякова до повномасштабного вторгнення Росії мала чимало російськомовних пісень у своєму репертуарі. Але війна змусила зірку змінити погляді на свою творчість.