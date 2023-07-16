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Бодишеймерский скандал вокруг дочери Поляковой набирает обороты

16 июля 2023 13:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бодішеймерський скандал навколо доньки Полякової набирає обертів
Дочь певицы Оли Поляковой, Мария. Фото: instagram.com/mashapolyakova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Оля Полякова прокомментировала реакцию известного СМИ на свое требование по поводу извинений перед ее старшей дочерью. Артистка поставила ультиматум ресурсу.

Об этом стало известно из нового видеосообщения Поляковой в ее Instagram.

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Хотим простых извинений

После выхода бодишеймерского материала о старшей дочери Поляковой, Марии, звезда заявила, что будет обращаться в суд и доведет дело до конца, сколько бы ей это ни стоило.

"После моего заявления, что я подаю на них в суд, конечно, представители редакции обратились ко мне и спросили, что они могут сделать, чтобы решить этот вопрос. Мы сказали, что хотим простых человеческих извинений, видеообращения, где журналистка, или кто там написал эту статью, просит прощения публично у моей дочери. На что нам сказали, что показывать лицо журналистки, то не этично", — рассказала Полякова.

Звезда возмущена тем, что оскорбить ее дочь на всю страну в публичном пространстве — это этично, а извиниться — нет.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добавить комментарий Оля Полякова (@polyakovamusic)

"Понимаете, писульку на сайте с извинениями оставить, безличную, этого мало. Потому что каждый журналист должен нести ответственность за то, что он пишет", — убеждена звезда.

Артистка сообщила, что данный инцидент станет уроком другим журналистам, прежде чем они будут писать оскорбительные, бодишеймерские, расистские или гомофобные материалы.

"Или вы лично отвечаете за свои поступки, или мы пойдем в суд и все равно привлечем вас к этим извинениям", — пригрозила Полякова.

Ранее в интернете появилась статья под названием "Полякова показала сильно располневшую дочь и заставила ее тренироваться", что возмутило звезду. Редакция "Главреда" удалила материал, но артистка решила пойти в суд.

 

Напомним, мы рассказывали, как Полякова сбрасывает лишние килограммы.

Ранее мы писали, что Полякова сходила на концерт Бейонсе и заподозрила ее в плагиате.

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