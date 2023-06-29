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Полякова сходила на концерт Бейонсе та запідозрила її у плагіаті

29 червня 2023 10:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Полякова сходила на концерт Бейонсе та запідозрила її у плагіаті
Співачка Оля Полякова. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вчора, 28 червня, американська співачка Бейонсе у Варшаві відіграла останній концерт європейської частини свого світового туру Renaissance World Tour. На виступ рекордсменки премії "Ґреммі" завітала й Оля Полякова. Під час концерту Бейонсе, виконавиця хіта "Королева ночі" "знайшла" свого коня та поділилась враженнями від шоу.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Полякової.

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Оля у притаманній їй гумористичній формі заявила, що вона нарешті знайшла свого коня. Так, Полякова натякнула, що Бейонсе запозичила в неї креативну ідею. Також Оля зазначила, що вона літала над глядачами в плащі під час свого шоу "Королева ночі" раніше за американську суперзірку.

Бейонсе та Оля Полякова. Колаж: Новини.LIVE
Скриншот: Instagram/polyakovamusic

Вже після концерту Оля поділилася враженнями від побаченого шоу. Вона залишилась в захваті від виступу Бейонсе, хоча і зазначила, що та виступала більш розслаблено, ніж в попередні роки.

"Шоу йде три години. Вона співає, танцює. Машина. Крута артистка, круте шоу. І все це можна робити в нас, аби тільки закінчилася війна і з’явилися гроші. Блін, дивишся на це і думаєш, ось вони все життя працюють і не зупиняються. А нас поставили на стоп. Але нічого, прорвемося", — підсумувала Оля. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська розкритикувала концерт Бейонсе, який американська співачка відіграла в Амстердамі (Нідерланди). 

Також ми розповідали, що Оля Полякова візьме участь у святковій ході Pride in London, яка проходить 51 рік поспіль в столиці Великої Британії.

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