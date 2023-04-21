Бойфренд Дорофєєвої першим привітав її з днем народження: що він приніс у ліжко

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та ресторатор, блогер Міша Кацурін. Фото: Instagram/misha_katsurin

Сьогодні, 21 квітня, свій день народження святкує співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Першим зірку українського шоу-бізнесу привітав її бойфренд, ресторатор та блогер Міша Кацурін.

Про це парочка повідомила у своїх Instastories.

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Колишній учасниці гурту "Время и Стекло", а нині успішній сольній співачці виповнилось 33 роки. Не встигла Надя ще прокинутися, як отримала привітання від Міши Кацуріна. Бойфренд приніс Дорофєєвій у ліжко букет квітів та подарунки. "Квіточка народилась", — лаконічно підписав фото Кацурін.

Ресторатор Міша Кацурін вітає Надю Дорофєєву з днем народження. Скриншот: Instastories/misha_katsurin

У своїх Instastories зіркова іменинниця показала букет квітів з іншого ракурсу. На знімку також помітні червоні коробки, в яких були подарунки. Які саме — поки що Надя не розсекретила.

Подарунки Наді Дорофєєвій на день народження від бойфренда. Скриншот: Instastories/nadyadorofeeva

Також Дорофєєву привітала її подруга, продюсерка та бізнес-партнерка Ірина Горова. Вона опублікувала у своїх соцмережах зворушливе відео, на якому обіймається з Надею.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час українського туру Дорофєєва та Кацурін вперше виступили з піснею "Щоб не було". Також ми розповідали, що Надя Дорофєєва виконала заповіт українського захисника, який загинув на війні.