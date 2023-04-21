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Бойфренд Дорофеевой первым поздравил ее с днем рождения: что он принес в постель

21 апреля 2023 11:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бойфренд Дорофеевой первым поздравил ее с днем рождения: что он принес в постель
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и ресторатор, блогер Миша Кацурин. Фото: Instagram/misha_katsurin
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 21 апреля, свой день рождения отмечает певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Первым звезду украинского шоу-бизнеса поздравил ее бойфренд, ресторатор и блогер Миша Кацурин.

Об этом парочка сообщила в своих Instastories.

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Бывшей участнице группы "Время и Стекло", а ныне успешной сольной певице исполнилось 33 года. Не успела Надя еще проснуться, как получила поздравление от Миши Кацурина. Бойфренд принес Дорофеевой в постель букет цветов и подарки. "Цветочек родился", — лаконично подписал фото Кацурин.

Ресторатор Миша Кацурин поздравляет Надю Дорофееву с днем рождения. Скриншот: Instastories/misha_katsurin

В своих Instastories звездная именинница показала букет цветов с другого ракурса. На снимке также видны красные коробки, в которых были подарки. Какие именно — пока Надя не рассекретила.

Подарки Наде Дорофеевой на день рождения от бойфренда. Скриншот: Instastories/nadyadorofeeva

Также Дорофееву поздравила ее подруга, продюсер и бизнес-партнер Ирина Горовая. Она опубликовала в своих соцсетях трогательное видео, на котором обнимается с Надей.

Напомним, ранее мы писали, что во время украинского тура Дорофеева и Кацурин впервые выступили с песней "Щоб не було". Также мы рассказывали, что Надя Дорофеева выполнила завещание украинского защитника, погибшего на войне.

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