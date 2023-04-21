Бойфренд Дорофеевой первым поздравил ее с днем рождения: что он принес в постель
Сегодня, 21 апреля, свой день рождения отмечает певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Первым звезду украинского шоу-бизнеса поздравил ее бойфренд, ресторатор и блогер Миша Кацурин.
Об этом парочка сообщила в своих Instastories.
Поздравление от любимого
Бывшей участнице группы "Время и Стекло", а ныне успешной сольной певице исполнилось 33 года. Не успела Надя еще проснуться, как получила поздравление от Миши Кацурина. Бойфренд принес Дорофеевой в постель букет цветов и подарки. "Цветочек родился", — лаконично подписал фото Кацурин.
В своих Instastories звездная именинница показала букет цветов с другого ракурса. На снимке также видны красные коробки, в которых были подарки. Какие именно — пока Надя не рассекретила.
Также Дорофееву поздравила ее подруга, продюсер и бизнес-партнер Ирина Горовая. Она опубликовала в своих соцсетях трогательное видео, на котором обнимается с Надей.
Напомним, ранее мы писали, что во время украинского тура Дорофеева и Кацурин впервые выступили с песней "Щоб не було". Также мы рассказывали, что Надя Дорофеева выполнила завещание украинского защитника, погибшего на войне.