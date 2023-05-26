Бойовий медик ЗСУ та голова волонтерського штабу знялись в кліпі гурту "Фіолет"

Фрагмент кліпу гурту "Фіолет".Фото: менеджмент артистів

Український гурт "Фіолет" екранізував один зі своїх останніх треків "Поживемо-побачимо". Головні ролі у кліпі виконали керівниця волонтерського штабу та бойовий медик ЗСУ.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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Головні герої кліпу — Оля Валянік, керівниця волонтерського штабу "Ангар", що є однією з найбільших волонтерських організацій у Волинській області та Олексій Кушнєр, бойовий медик ЗСУ. Пара зіграла самих себе після довгої розлуки через війну.

"Ми дуже мало проводимо часу після початку повномасштабної війни, бо кожен знаходиться там, де є найбільше корисним. Побачитись вдається досить рідко. Так що зйомка кліпу стала ще однією можливістю побути поруч, насолодитись одне одним, відчути запах коханої людини, обійнятися. В самому відео ми не грали ролі, ми щиро кайфували", — прокоментували актори.

Зйомки відео відбулися у Луцьку, звідки родом головні герої та само гурт.

За словами фронтмена гурту, співака, письменника та організатора фестивалю "Бандерштат", "Поживемо-побачимо" — одна із небагатьох пісень "Фіолету", написаних після 24 лютого 2022-го, яка не є прямою рефлексією на війну.

"Це щира сповідь людини з багажем років та досвідів, яка готова визнавати власні помилки, вади і боротися за щастя найближчих. Пісня, тлумачити слова котрої, мабуть, і не потрібно — кожен відшукає там свій рядок і нагадування про пережите. Для мене "Поживемо-побачимо" — це абсолютно новий рівень відвертості зі слухачем, підкріплений важливим усвідомленням того, що час в нашій країні віднедавна побіг швидше ніж десь-інде, і жити потрібно вже. Жити, боротися, любити", — прокоментував прем'єру лідер групи Сергій Мартинюк.

Лідер гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк. Фото: менеджмент артистів

Саундпродюсером пісні став Артур Данієлян. Режисерами зворушливого кліпу подружжя Варвари та Віталія Шевчуків. Саме вони створювали для Фіолету відео "Кохана" та "Залишимось друзями".

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