Єфросиніна дебютувала як співачка: з ким шоувумен презентувала першу композицію

Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: google.com

Шоувумен Маша Єфросиніна зробила собі подарунок на 44-річчя. Громадська діячка спільно зі співаком Артемом Пивоваровим презентувала чорно-біле відео "Люблю". В ньому Маша не тільки знялась, але й заспівала.

Новини.LIVE розкаже детальніше про початок музичної кар’єри Єфросиніної.

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Емоції Маші

Шоувумен написала у своїх соцмережах, що це прем’єра її першого в житті музичного дуету, композиції та кліпу. Маша зазначила, що в 44 роки можна відчути геть нові для себе емоції та отримати досвід.

"Артем запропонував дует майже рік тому. Я вагалася, бо дуже соромлюся, що не співаю. І ось подивіться, що зробив цей артист — він вийняв мою душу, розбудив її, змусив співати почуттями. Він одразу запропонував саме цей вірш, Михайля Семенка "Люблю". Бо кохання сьогодні має присмак ненаситності. Бо кохана рука на плечі — це єдине, про що я мрію", — зазначила Єфросиніна.

В новій композиції Маша більше читала вірш. Втім, моментами, це було схоже на спів, помітили користувачі соцмереж. Нова пісня вийшла в рамках відомого проєкту Пивоварова, "Твої вірші, мої ноти".

Про дует

У відео "Люблю" розкриваються особисті історії Артема та Маші. Головні герої поринають у спомини про дитинство, про яке нагадують старі фото та речі, подумки переносяться в ті часи, до рідного дому та теплих моментів життя.

У кліпі можна побачити різні деталі, що розповідають про минуле. Наприклад, гітара як символ того, що Артем цікавився музикою з дитинства. Або годинник із зозулею — такий самий був у Маші вдома.

"Михайль Семенко — яскрава і неординарна постать в українській літературі. Поет завжди хотів вирізнятися з-поміж інших і сміливо експериментував, прагнучи змінити уявлення про поезію. Я хочу, щоб про таких видатних осіб дізнавалося якомога більше людей, тому присвятив цю роботу поезіям видатного українського футуриста. Радий, що Маша Єфросиніна підтримала мою ідею і взяла участь у проєкті "Твої вірші, мої ноти", довірившись мені як музиканту", — прокоментував прем’єру Артем Пивоваров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Артем Пивоваров та Quest Pistols презентували спільну пісню. Також ми розповідали, що Єфросиніна з чоловіком забули про річницю свого знайомства.