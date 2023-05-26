Боевой медик ВСУ и глава волонтерского штаба снялись в клипе группы "Фіолет"

Фрагмент клипа группы "Фіолет". Фото: менеджмент артистов

Украинская группа "Фіолет" экранизировала один из своих последних треков "Поживемо-побачимо". Главные роли в клипе исполнили руководитель волонтерского штаба и боевой медик ВСУ.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

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Главные герои клипа — Оля Валяник, руководитель волонтерского штаба "Ангар", являющийся одной из крупнейших волонтерских организаций в Волынской области и Алексей Кушнер, боевой медик ВСУ. Пара сыграла самих себя после долгой разлуки из-за войны.

"Мы очень мало проводим времени после начала полномасштабной войны, потому что каждый находится там, где наиболее полезно. Увидеться удается довольно редко. Так что съемка клипа стала еще одной возможностью побыть рядом, насладиться друг другом, почувствовать запах любимого человека, обняться. В самом видео мы не играли роли, мы искренне кайфовали", — прокомментировали актеры.

Съемки видео состоялись в Луцке, откуда родом главные герои и сама группа.

По словам фронтмена группы, певца, писателя и организатора фестиваля "Бандерштат", "Поживемо-побачимо" - одна из немногих песен "Фіолета", написанных после 24 февраля 2022-го, которая не является прямой рефлексией на войну.

"Это искренняя исповедь человека с багажом лет и опытов, который готов признавать собственные ошибки, изъяны и бороться за счастье ближайших. Песня, толковать слова которой, пожалуй, и не нужно — каждый отыщет там свою строчку и напоминание о пережитом. Для меня "Поживемо-побачимо" — это совершенно новый уровень откровенности со слушателем, подкрепленный важным осознанием того, что время в нашей стране с недавнего времени побежало быстрее чем где-то, и жить нужно уже. Жить, бороться, любить", — прокомментировал премьеру лидер группы Сергей Мартынюк.

Лидер группы "Фіолет" Сергей Мартынюк. Фото: менеджмент артистов

Саунд-продюсером песни стал Артур Даниелян. Режиссерами трогательного клипа супруги Варвары и Виталия Шевчуков. Именно они создавали для "Фіолета" видео "Кохана" и "Залишимось друзями".

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