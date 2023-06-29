Боно з U2 випустив одяг та мерч із зображенням Володимира Зеленського
Напередодні, соліст ірландського рок-гурту U2 Боно намалював портрет президента України Володимира Зеленського, стилізований для обкладинки журналу The Atlantic. Тепер же можна придбати футболки, худі та плакати з зображенням Зеленського.
Про це повідомляється у соцмережах фандрейзингової платформи UNITED24.
Мерч від Боно
Лімітовану колекцію товарів із принтом можна придбати на сайті музикантів U2.com. Ціновий діапазон — від 45 до 90 євро. Весь чистий прибуток від продажу піде через UNITED24 на придбання машин швидкої допомоги.
На початку цього року редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг попросив Боно намалювати портрет Президента Зеленського як ілюстрацію для історії про те, як результат війни в Україні вплине на демократію в усьому світі. Боно створив зображення президента Зеленського та розмістив його на тлі кольорів українського прапора разом із цитатою президента зі статті: "Вибір стоїть між свободою та страхом".
"Малювання для мене — це нагода уважно роздивитися когось, чиє обличчя чи життя мене захоплює. Мої малюнки — не нариси, але часто карикатури на персонажів. У випадку з президентом Володимиром Зеленським ми покладали на нього нездійсненні сподівання — і, дивна річ, він нас не підвів. Мабуть, тому що президент Зеленський — це тепер не одна людина, а весь український народ. Як це можливо намалювати? Ніяк. Тому я спробував зробити відбиток його образу. Кілька штрихів — і все, решту віддав на волю уяві", — розповів Боно.
За словами координаторки UNITED24 Ярослави Гресь, співпраця фандрейзингової платформи з U2 почалася в День Києва, коли Боно прочитав рядки з гімну української столиці.
"Ми дуже раді новому проєкту з гуртом, адже він допоможе зібрати кошти для підтримки героїчних українських медиків. За рік роботи UNITED24 завдяки таким зборам були придбані майже 200 автівок швидкої допомоги, тисячі одиниць обладнання — від генераторів для лікарень до апаратів ШВЛ, від рентгенівських апаратів з C-аркою до тренажерів для реабілітації поранених. Кожне таке обладнання рятує життя", — розповіла Ярослава Гресь.
Нагадаємо, раніше ми писали, що зруйнований будинок українського підлітка з кліпу американського гурту Imagine Dragons відновить донор UNITED24. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Надприродне", актор Міша Коллінз, став новим амбасадором UNITED24 та зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.