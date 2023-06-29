Боно з U2 випустив одяг та мерч із зображенням Володимира Зеленського

Соліст гурту U2 Боно. Фото: Google

Напередодні, соліст ірландського рок-гурту U2 Боно намалював портрет президента України Володимира Зеленського, стилізований для обкладинки журналу The Atlantic. Тепер же можна придбати футболки, худі та плакати з зображенням Зеленського.

Про це повідомляється у соцмережах фандрейзингової платформи UNITED24.

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Мерч від Боно

Лімітовану колекцію товарів із принтом можна придбати на сайті музикантів U2.com. Ціновий діапазон — від 45 до 90 євро. Весь чистий прибуток від продажу піде через UNITED24 на придбання машин швидкої допомоги.

Мерч з Володимиром Зеленським від Боно. Скриншот: сайт гурту U2

На початку цього року редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг попросив Боно намалювати портрет Президента Зеленського як ілюстрацію для історії про те, як результат війни в Україні вплине на демократію в усьому світі. Боно створив зображення президента Зеленського та розмістив його на тлі кольорів українського прапора разом із цитатою президента зі статті: "Вибір стоїть між свободою та страхом".

"Малювання для мене — це нагода уважно роздивитися когось, чиє обличчя чи життя мене захоплює. Мої малюнки — не нариси, але часто карикатури на персонажів. У випадку з президентом Володимиром Зеленським ми покладали на нього нездійсненні сподівання — і, дивна річ, він нас не підвів. Мабуть, тому що президент Зеленський — це тепер не одна людина, а весь український народ. Як це можливо намалювати? Ніяк. Тому я спробував зробити відбиток його образу. Кілька штрихів — і все, решту віддав на волю уяві", — розповів Боно.

За словами координаторки UNITED24 Ярослави Гресь, співпраця фандрейзингової платформи з U2 почалася в День Києва, коли Боно прочитав рядки з гімну української столиці.

"Ми дуже раді новому проєкту з гуртом, адже він допоможе зібрати кошти для підтримки героїчних українських медиків. За рік роботи UNITED24 завдяки таким зборам були придбані майже 200 автівок швидкої допомоги, тисячі одиниць обладнання — від генераторів для лікарень до апаратів ШВЛ, від рентгенівських апаратів з C-аркою до тренажерів для реабілітації поранених. Кожне таке обладнання рятує життя", — розповіла Ярослава Гресь.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зруйнований будинок українського підлітка з кліпу американського гурту Imagine Dragons відновить донор UNITED24. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Надприродне", актор Міша Коллінз, став новим амбасадором UNITED24 та зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.