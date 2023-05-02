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Соліст гурту U2 Боно намалював портрет Зеленського для обкладинки американського журналу

2 травня 2023 12:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Соліст гурту U2 Боно намалював портрет Зеленського для обкладинки американського журналу
Соліст гурту U2 Боно. Фото: SPORTSFILE/Stephen McCarthy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Соліст ірландського рок-гурту U2 Боно намалював портрет президента України Володимира Зеленського, стилізований для обкладинки журналу The Atlantic. 

Про це видання повідомило у своєму Twitter.

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62-річний Боно розповів головному редактору одного з найстаріших та найреспектабельніших періодичних видань США, Джеффрі Голдбергу, що він іноді переробляє та переосмислює обкладинки The Atlantic на своєму iPad. Саме тому редакція запросила відомого музиканта ілюструвати червневий випуск. 

"Боно турбують питання свободи та гідності", — повідомив головний редактор The Atlantic.

Обкладинка журналу The Atlantic із Президентом України Володимиром Зеленським. Фото: Twitter/TheAtlantic

Портрет Володимира Зеленського виконаний у стилі попарт. На обкладинці великими літерами написано англійською — "Вибір між свободою та страхом. Репортаж з фронту".

"Майбутнє демократичного світу визначатиметься тим, чи зможуть українські військові вийти з глухого кута з Росією і відкинути країну (РФ. — Ред.) назад — можливо, навіть назавжди з Криму", — написали у соцмережі редактори видання. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що U2, Пінк, Адель та інші зірки виступлять у Лондоні на підтримку України. Також ми розповідали, що гурт "Антитіла" виступив у Лондоні разом з музикантами U2.

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