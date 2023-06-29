Боно из U2 выпустил одежду и мерч с изображением Владимира Зеленского

Солист группы U2 Боно. Фото: Google

Накануне солист ирландской рок-группы U2 Боно нарисовал портрет президента Украины Владимира Зеленского, стилизованный для обложки журнала The Atlantic. Теперь же можно приобрести футболки, худи и плакаты с изображением Зеленского.

Об этом сообщается в соцсетях фандрейзинговой платформы UNITED24.

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Мерч от Боно

Лимитированную коллекцию товаров с принтом можно купить на сайте музыкантов U2.com. Ценовой диапазон — от 45 до 90 евро. Вся чистая прибыль от продаж пойдет через UNITED24 на приобретение машин скорой помощи.

Мерч с Владимиром Зеленским от Боно. Скриншот: сайт группы U2

В начале этого года редактор The Atlantic Джеффри Голдберг попросил Боно изобразить портрет Президента Зеленского как иллюстрацию для истории о том, как исход войны в Украине повлияет на демократию во всем мире. Боно создал изображение президента Зеленского и разместил его на фоне цвета украинского флага вместе с цитатой президента из статьи: "Выбор стоит между свободой и страхом".

"Рисование для меня — это возможность внимательно рассмотреть кого-то, чье лицо или жизнь меня восхищает. Мои рисунки — не очерки, но часто карикатуры на персонажей. В случае с президентом Владимиром Зеленским мы возлагали на него несбыточные надежды — и, удивительно, он нас не подвел. Видимо, потому что президент Зеленский — это теперь не один человек, а весь украинский народ. Как это возможно нарисовать? Никак. Поэтому я попытался сделать отпечаток его образа. Несколько штрихов — и все остальное отдал на волю воображению", — рассказал Боно.

По словам координатора UNITED24 Ярославы Гресь, сотрудничество фандрейзинговой платформы с U2 началось в День Киева, когда Боно прочитал строчки из гимна украинской столицы.

"Мы очень рады новому проекту с группой, ведь он поможет собрать средства для поддержки героических украинских медиков. За год работы UNITED24 благодаря таким сборам было приобретено почти 200 автомобилей скорой помощи, тысячи единиц оборудования — от генераторов для больниц до аппаратов ИВЛ, от рентгеновских аппаратов с C-аркой в тренажеры для реабилитации раненых. Каждое такое оборудование спасает жизнь", — рассказала Ярослава Гресь.

Напомним, ранее мы писали, что разрушенный дом украинского подростка из клипа американской группы Imagine Dragons восстановит донор UNITED24. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Сверхъестественное", актер Миша Коллинз, стал новым послом UNITED24 и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.