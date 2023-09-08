Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Пристрасні поцілунки та промова Бекхема: ексчоловіку Дженніфер Лопес дали зірку на Алеї слави arrow

Пристрасні поцілунки та промова Бекхема: ексчоловіку Дженніфер Лопес дали зірку на Алеї слави

8 вересня 2023 17:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Пристрасні поцілунки та промова Бекхема: ексчоловіку Дженніфер Лопес дали зірку на Алеї слави
Марк Ентоні та Девід Бекхем. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Марк Ентоні офіційно отримав зірку на голлівудській Алеї слави. Під час церемонії до 54-річного переможця Латинської премії Греммі приєдналися його 24-річна дружина Надя Феррейра та його найкращий друг, зірка футболу Девід Бекхем.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Урочиста подія

Марк є хрещеним батьком сина Девіда, Круза Бекхема, який також був присутній на церемонії. Бекхем здивував друга промовою на його честь.

"Він так багато зробив для просування латиноамериканської музики та натхнення наступного покоління молодих людей. Я не можу пригадати нікого, хто б більше заслуговував на це визнання", — говорить Девід Бекхем.

 

Марк Ентоні та Девід Бекхем. Фото: Reuters

 

Марк Ентоні та Круз Бекхем. Фото: Reuters

 

Марк Ентоні та Девід Бекхем. Фото: Reuters

 

Марк Ентоні з дружиною. Фото: Reuters

 

Марк Ентоні з дружиною. Фото: Reuters

 

Девід Бекхем. Фото: Reuters

Лауреат премії "Греммі" Марк Ентоні розповів про дружбу з футболістом.

"Ми познайомилися понад 20 років тому. Я був його фанатом, але тепер маю його за брата, друга, хрещеного батька і просто друга сім’ї. Я дивлюся на свою сім'ю, я дивлюся друзів, своїх коханих, це люди, які сформували мене. Це люди, які зробили мене", — говорить співак.

Марк Ентоні у минулому був одружений з Дженніфер Лопес, від якої має двох дітей. На церемонії відкриття зірки Марка супроводжувала його молода дружина, до якої він не приховав пристрасних почуттів.

Нагадаємо, Бекхем привітав сина-футболіста з днем народження.

Раніше Вікторія Бекхем влаштувала побачення з чоловіком на заході сонця.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз