Пристрасні поцілунки та промова Бекхема: ексчоловіку Дженніфер Лопес дали зірку на Алеї слави

Марк Ентоні та Девід Бекхем. Фото: Reuters

Марк Ентоні офіційно отримав зірку на голлівудській Алеї слави. Під час церемонії до 54-річного переможця Латинської премії Греммі приєдналися його 24-річна дружина Надя Феррейра та його найкращий друг, зірка футболу Девід Бекхем.

Про це пише Daily Mail.

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Марк є хрещеним батьком сина Девіда, Круза Бекхема, який також був присутній на церемонії. Бекхем здивував друга промовою на його честь.

"Він так багато зробив для просування латиноамериканської музики та натхнення наступного покоління молодих людей. Я не можу пригадати нікого, хто б більше заслуговував на це визнання", — говорить Девід Бекхем.

Марк Ентоні та Девід Бекхем. Фото: Reuters

Марк Ентоні та Круз Бекхем. Фото: Reuters

Марк Ентоні та Девід Бекхем. Фото: Reuters

Марк Ентоні з дружиною. Фото: Reuters

Марк Ентоні з дружиною. Фото: Reuters

Девід Бекхем. Фото: Reuters

Лауреат премії "Греммі" Марк Ентоні розповів про дружбу з футболістом.

"Ми познайомилися понад 20 років тому. Я був його фанатом, але тепер маю його за брата, друга, хрещеного батька і просто друга сім’ї. Я дивлюся на свою сім'ю, я дивлюся друзів, своїх коханих, це люди, які сформували мене. Це люди, які зробили мене", — говорить співак.

Марк Ентоні у минулому був одружений з Дженніфер Лопес, від якої має двох дітей. На церемонії відкриття зірки Марка супроводжувала його молода дружина, до якої він не приховав пристрасних почуттів.

Нагадаємо, Бекхем привітав сина-футболіста з днем народження.

Раніше Вікторія Бекхем влаштувала побачення з чоловіком на заході сонця.