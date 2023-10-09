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Долг на десятилетия: Дженнифер Лопес приобрела роскошный дом в кредит

9 октября 2023 16:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Долг на десятилетие: Дженнифер Лопес приобрела роскошный дом в кредит
Актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек взяли ипотечный кредит на свой дом в Беверли-Хиллз сроком на 30 лет. Имение с двенадцатью спальнями, стоимостью почти 61 млн долларов, пара приобрела в начале этого года.

Об этом сообщает The Sun.

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Супруги 31 августа подписали бумаги в банке на погашение трети от суммы: 20 миллионов долларов в течение 30-летнего периода. Несмотря на возможности супругов, общее состояние которых оценивается в 300 миллионов долларов, выплатить полную сумму сразу, эксперты считают, что это выгодное для них решение — ведь ставки по ипотечным кредитам достигли 22-летнего максимума. 30-летний кредит предусматривает первоначальную фиксированную ставку в размере 2,5%, которые Лопес и Аффлек будут выплачивать ближайшие десять лет, после чего она будет пересмотрена.

 

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Дом Бена Аффлека и Дженнифер Лопезю Фото: blackbird

"Процентная ставка по кредиту, обеспеченному недвижимостью, ниже, чем по личному кредиту. Кроме того, проценты высчитаются из налогооблагаемой базы, — рассказал изданию риэлтор по элитной недвижимости Тони Мариотти. — Это распространенная тактика среди богатых людей, поскольку она позволяет получить налоговые льготы. И состоятельные люди, как правило, консультируются с экспертами и принимают взвешенные решения".

До покупки первой совместной недвижимости актеры проживали в особняке Джей Ло в Бель-Эйре, который она приобрела за 28 млн долларов весной 2016 года. Сейчас он выставлен на продажу за 42,5 млн.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились летом 2022 года. Супруги уже были помолвлены более 20 лет назад.

Ранее поклонницу правильного питания Дженнифер Лопес подловили с фаст-фудом.

Напомним, экс-супругу Дженнифер Лопес дали звезду на Аллее славы.

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