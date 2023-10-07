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Прихильницю правильного харчування Дженніфер Лопес підловили з фастфудом

7 жовтня 2023 19:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Прихильницю правильного харчування Дженніфер Лопес підловили з фастфудом
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка та акторка Дженніфер Лопес побалувала себе чіт-мілом. 54-річна красуня, яка піклується про своє здоров’я, була сфотографована, як купує їжу в McDonald's зі своїм чоловіком Беном Аффлеком.

Про це пише Daily Mail.

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Знаменитості не мали VIP-обслуговування. Вони скромно чекали своєї черги, як і будь-який інший клієнт. Джей Ло замовила гамбургер.

 

Дженніфер Лопес поласувала їжею з McDonald's. Фото:Globo/X17online.com
Дженніфер Лопес поласувала їжею з McDonald's. Фото:Globo/X17online.com

 

Дженніфер Лопес поласувала їжею з McDonald's. Фото:Globo/X17online.com
Дженніфер Лопес поласувала їжею з McDonald's. Фото:Globo/X17online.com

 

Дженніфер Лопес поласувала їжею з McDonald's. Фото:Globo/X17online.com
Дженніфер Лопес поласувала їжею з McDonald's. Фото:Globo/X17online.com

 

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото:Globo/X17online.com
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото:Globo/X17online.com

 

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото:Globo/X17online.com
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото:Globo/X17online.com

Раніше зірка неодноразово говорила, що дотримується здорового харчування.

"Протягом багатьох років я зрозуміла важливість дотримання здорової дієти. Я все ще їм деякі страви, які люблю, але в помірних кількостях. Я не позбавляю себе задоволення", — сказала зірка.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек познайомилися на зйомках у 2002 році. Невдовзі почали зустрічатися, а в 2003 році збиралися одружитися, але пізніше скасували весілля. Майже через 20 років Бен та Дженніфер вирішили почати все спочатку.

Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, знялась у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.

Нагадаємо, Лопес показала ексклюзивні фото розкішного весілля з Аффлеком.

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