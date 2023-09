Бородіна похизувалась незвичним дипломом

Бізнесвуман Лера Бородіна. Фото: instagram.com/borodina/

Cпівзасновниця б’юті-простору G.Bar, концепт-стору SO DODO та засновниця сервісу оренди суконь Oh My Look! Лєра Бородіна отримала цікаву відзнаку. Бізнесвумен отримала "Диплом з пересадок у Хелмі".

Про це Бородіна розповіла в своєму Instagram.

Бородіна розповіла, що якось пожартувала в сторіз, що їй, як експерту в питаннях пересадок у Хельмі, який постійно розповідає про лайфхаки логістики з Варшави до Києва і назад, мають дати диплом.

Під час однієї з поїздок Бородіна дійно отримала відповідний "диплом" з рук провідниці.

"Спочатку мені цей диплом видала підписниця. А сьогодні — Укрзалізниця. Думаю, що це кейс. Як державна компанія стає прикладом в комунікації: персоналізація, вау-ефект і шок-контент одночасно. І він має залишитись тут, — говорить бізнесвумен. — Я хочу звернутися до всіх "залізничників", бо ви мені всі за ці півтора року стали реально як рідні. Думаю, сумарно за цей час я з вами провела більше спільних годин, ніж з подругами. Дякуємо за вашу роботу, турботу і за те, що демонструєте зміни! І ні, справа не в листівках. Дякую".

