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Бородіна похизувалась незвичним дипломом

6 вересня 2023 11:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бородіна похизувалась незвичним дипломом
Бізнесвуман Лера Бородіна. Фото: instagram.com/borodina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Cпівзасновниця б’юті-простору G.Bar, концепт-стору SO DODO та засновниця сервісу оренди суконь Oh My Look! Лєра Бородіна отримала цікаву відзнаку. Бізнесвумен отримала "Диплом з пересадок у Хелмі".

Про це Бородіна розповіла в своєму Instagram.

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Фахівець логістики поїздок з Варшави до Києва

Бородіна розповіла, що якось пожартувала в сторіз, що їй, як експерту в питаннях пересадок у Хельмі, який постійно розповідає про лайфхаки логістики з Варшави до Києва і назад, мають дати диплом.

 

Під час однієї з поїздок Бородіна дійно отримала відповідний "диплом" з рук провідниці.

"Спочатку мені цей диплом видала підписниця. А сьогодні — Укрзалізниця. Думаю, що це кейс. Як державна компанія стає прикладом в комунікації: персоналізація, вау-ефект і шок-контент одночасно. І він має залишитись тут, — говорить бізнесвумен. — Я хочу звернутися до всіх "залізничників", бо ви мені всі за ці півтора року стали реально як рідні. Думаю, сумарно за цей час я з вами провела більше спільних годин, ніж з подругами. Дякуємо за вашу роботу, турботу і за те, що демонструєте зміни! І ні, справа не в листівках. Дякую".

Нагадаємо, блогерка Монро стала студенткою в 45 років.

Раніше акторка Ольга Сумська, співачки Світлана Лобода, Аліна Гросу та інші зірки показали свої шкільні фото. 

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