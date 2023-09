Бородина похвасталась необычным дипломом

Бизнесвуман Лера Бородина. Фото: instagram.com/borodina/

Соучредитель бьюти-пространства G.Bar, концепт-стор SO DODO и основатель сервиса аренды платьев Oh My Look! Лера Бородина получила интересный "документ". Бизнесвумен получила "Диплом по пересадкам в Хелме".

Об этом Бородина рассказала в своем Instagram.

Бородина рассказала, что как-то пошутила в сторис, что ей как эксперту в вопросах пересадок в Хелме, который постоянно рассказывает о лайфхаках логистики из Варшавы в Киев и обратно, должны дать диплом.

Во время одной из поездок Бородина получила соответствующий "диплом" из рук проводницы.

"Сначала мне этот диплом выдала подписчица. А сегодня — Укрзализныця. Думаю, что это кейс. Как государственная компания становится примером в коммуникации: персонализация, вау-эффект и шок-контент одновременно. И он должен остаться здесь, — говорит бизнесвумен. — Хочу обратиться ко всем "железнодорожникам", потому что вы мне все за эти полтора года стали реально как родные. Думаю, суммарно за это время я с вами провела больше общих часов, чем с подругами. Спасибо за вашу работу, заботу и за то, что демонстрируете перемены! И нет, дело не в открытках. Спасибо".

