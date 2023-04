Бородіна розповіла, як їй вдається утримувати бізнес під час війни

Cпівзасновниця б’юті-простору G.Bar, концепт-стору SO DODO та засновниця сервісу оренди суконь Oh My Look! Лєра Бородіна. Фото: google.com

Cпівзасновниця б’юті-простору G.Bar, концепт-стору SO DODO та засновниця сервісу оренди суконь Oh My Look! Лєра Бородіна розповіла, як їй вдається утримувати свій бізнес під час війни, яку розпочала Росія. Вона навіть вирішила відкрити G.Bar у підвальному приміщенні, аби не наражати клієнтів на небезпеку.

Про це Бородіна розповіла в інтерв'ю для Єфросиніної.

Маша Єфросиніна зачитала зведення заробітку Бородіной під час війни у 2022 році:

"За минулий рік прибуток G.Bar виріс: +1% — по Україні, 192% — по світу та +394% по Польщі".

Бородіна підтвердила, що це правдиві цифри. Вона заявила, що її основний бізнес розташований у Києві. За її словами, франшиза платить відсоток від свого оберту.

"Якщо порівняти березень 2022 року та березень 2023 року, то нас в команді було 235 людей, а зараз майже 300 осіб. Ми маємо мету розширювати свою мережу, але ми розширюємо команду. Основний бізнес мій у Києві він впав на 24%", — розповіла Бородіна.

Вона наголосила, що її заробіток не збільшився.

У жовтні 2022 року бізнесвумен відкрила G.Bar у підвальному приміщенні "Арсеналу". Документ про оренду було підписано ще в кінці 2020 року. За словами Бородіной, люди обирають підвальне приміщення, яке дуже укріплене. Клієнти завжди перебувають у безпеці в цьому G.Bar. Бородіна наголосила, що кількість людей, які відвідують цей салон збільшилася. Це приносить хороший заробіток.

Вона також розповіла, що у її команді є люди, які переїхали у Київ після початку війни на сході України. Ці працівники активно допомагали 24 лютого 2022 року скоординувати роботу.

