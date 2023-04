Бородина рассказала, как ей удается удерживать бизнес во время войны

Соучредитель бьюти-пространства G.Bar, концепт-стор SO DODO и основатель сервиса аренды платьев Oh My Look! Лера Бородина. Фото: google.com

Соучредитель бьюти-пространства G.Bar, концепт-стор SO DODO и основатель сервиса аренды платьев Oh My Look! Лера Бородина рассказала, как ей удается удерживать свой бизнес во время войны, которую начала Россия. Она даже решила открыть G.Bar в подвальном помещении, чтобы не подвергать клиентов опасности.

Об этом Бородина рассказала в интервью для Ефросининой.

Читайте также:

Подробности

Маша Ефросинина зачитала сведение заработка Бородиной во время войны в 2022 году:

"За прошлый год прибыль G.Bar выросла: +1% — по Украине, 192% — по миру и +394% по Польше".

Бородина подтвердила, что это правдивые цифры. Она заявила, что ее основной бизнес находится в Киеве. По ее словам, франшиза платит процент от своего оборота.

"Если сравнить март 2022 года и март 2023 года, то нас в команде было 235 человек, а сейчас почти 300 человек. У нас есть цель расширять свою сеть, но мы расширяем команду. Основной бизнес мой в Киеве он упал на 24%", — рассказала Бородина.

Она подчеркнула, что ее заработок не увеличился.

В октябре 2022 года бизнес-вумен открыла G.Bar в подвальном помещении "Арсенала". Документ об аренде был подписан в конце 2020 года. По словам Бородиной, люди выбирают подвальное помещение, которое очень укреплено. Клиенты всегда находятся в безопасности в этом G.Bar. Бородина отметила, что количество людей, которые посещают этот салон увеличилось. Это приносит хороший заработок.

Она также рассказала, что в ее команде есть люди, переехавшие в Киев после начала войны на востоке Украины. Эти работники активно помогали 24 февраля 2022 скоординировать работу.

