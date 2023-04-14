Wellboy втратив доступ до Instagram: від його імені зробили гучну заяву про "шахрайку"

Співак Wellboy (Антон Вельбой). Фото: менеджмент артиста

Днями співак Антон Вельбой розірвав ділові відносини з лейблом Papa music, який займався його кар'єрою два роки. 22-річний артист заявив, що працюватиме сам, а допомагатиме йому в цьому його колишня піар-директорка Марта Останкова.

Втім, не пройшло й кількох днів, як Wellboy зробив гучну заяву щодо неї у своєму Instagram. Але виявилось, сторінку в соцмережі забрали продюсери. Новини.LIVE розбирається в непростій ситуації в кар'єрі музиканта.

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Музичні продюсери лейблу напередодні заявили, що інвестували у Вельбоя 200 тисяч доларів. Тож вони не згодні зі спонтанним рішенням співака працювати з Останковою, яку звільнили з компанії. Papa music збираються подавати до суду на 22-річного виконавця.

Шанувальників проєкту Wellboy шокувала нова заява молодого артиста, яка суперечить попередній.

"Важкий час, дивні люди, спонтанні рішення. Забагато свіжого повітря у селі. Не працюйте з цією шахрайкою, вона ввела мене в оману, пообіцяла золоті гори, надурила. Прошу вибачення за сміття у мережі та нецензурщину у тяжкий період свого життя та у страсну неділю (Антон мав на увазі швидше за все страсну п'ятницю. — Ред.). Всім добра та смачної паски", — написав артист про Останкову.

Нібито скандальна публікація від Wellboy. Співак не має доступу до сторінки. Скриншот: Instagram/a.wellboy

Нібито гучна заява від Wellboy. Співак не має доступу до сторінки. Скриншот: Instagram/a.wellboy

Втім, виявилось, що Instagram та YouTube співака забрали продюсери. І ці заяви зробив не він. У Вельбоя не має доступу до акаунтів. Про це він повідомив з резервного акаунту.

Гучна справа тільки набирає обертів. Страсна п’ятниця в артиста та його продюсерів вийшла насправді гарячою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вийшов тизер фільму "Королі репу" з Wellboy та Ірмою Вітовською. Також ми розповідали, що співачка Настя Каменських поставила крапку в питанні розлучення з Потапом: гучна заява артистки.