Каменських поставила крапку в питанні розлучення з Потапом: гучна заява співачки

Співачка Настя Каменських (NK) та репер Олексій Потапенко (Потап). Фото: колаж Новини.LIVE з публікацій Instagran/kamenskux

Ймовірне офіційне розлучення співачки Насті Каменських та репера Потапа (Олексій Потапенко) активно обговорюють у ЗМІ та соцмережах. Зіркова пара окремо одне від одного напередодні зробила лаконічні коментарі стосовно гучної заяви блогера Богдана Беспалова.

Фінальну крапку в сюжеті "ЖВЛ" поставила сама Каменських.

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35-річна співачка заявила, що якщо вони й вирішать з чоловіком розійтися, то шанувальники про це почують саме від них, а не від блогерів.

"Ми не розлучаємося з чоловіком. Не розлучилися і не розлучимося. Поки що точно. Я була завжди відвертою і відкритою до своїх прихильників, всі бачили мої блоги, всі бачили наше весілля. Всім я ділилася. Тому, якщо ми захочемо щось подібне сказати, повірте, ви дізнаєтеся першими від нас. Ми як такий тандем, намагаємося одне одного підтримувати. В нас нічого не змінилося, все як було. Тому, все добре", — сказала на камеру Каменських.

Настя додала, що чутки про розлучення — не більше ніж домисли аудиторії. Співачка запевнила, що не в її правилах підіймати власну популярність шляхом публічних скандалів. Так NK натякнула на експідопічну Потапа, реперку GIP C, яка минулого місяця шокувала заявою, що колишній продюсер схиляв її до інтиму

"Ми з Льошею завжди будували нашу кар'єру за допомогою таланту і праці. Хтось робить це іншим способом і намагається завдяки чужого імені і слави собі зробити піар. Можу розчарувати таких людей, тому що в перспективі результат буде дуже маленьким", — підсумувала Каменських.

Фрагмент у відео з 09:53

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каменських помітили в одному зі столичних парків не в компанії зіркового чоловіка. Також ми писали, що експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера.