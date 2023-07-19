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Лілія Ребрик на відпочинку раптово розчарувала українців

19 липня 2023 13:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Лілія Ребрик показала, як вона відпочиває – українці не мовчали
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик показала фотографію зі свого відпочинку. Популярна телезірка показала знімок, де вона лежить у купальнику в морі, та нарвалася на критику через свій відпочинок.

Відповідну фотографію Лілія Ребрик розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Українська ведуча зараз відпочиває зі своїми доньками на морі, залишивши свого чоловіка в Києві. Тому на сторінці Лілії з’являється багато публікацій, де вона демонструє свій відпочинок. Цього разу вона показала фото, де лежить в купальнику в морі. 

Також вона звернулася до людей та попросила їх не рахувати чужих грошей та не засуджувати тих, хто живе під час війни. 

"Фото очима моєї доньки. Мрію про те, що зовсім скоро отак ми всі будемо насолоджуватися морем на кримських пляжах. Не рахуйте чужих грошей, не засуджуйте і не думайте про чуже життя: ви ніколи не знаєте, що насправді ховається за веселим сміхом. Живіть своє життя. Ловіть момент. Бо життя занадто крихке і ніхто не знає, чи буде завтра", — написала Лілія Ребрик.

Численні підписники української телеведучої та акторки не змогли пройти повз, щоб не висловитися про її публікацію. Підписники Лілії Ребрик одразу ж почали засуджувати її, залишаючи багато коментарів під її публікацією з відпочинку.

  • Живіть, відпочивайте, але не виставляйте фото радощів, не всі можуть поїхати на море, бо на війні, відписка, ви мене розчарували, я думала ви справжня.
  • У Ребрик для всіх є повчальні слова — мене не так давно також вона "навчала" за зауваження не виставляти напоказ щасливе життя під час війни. Ліля боїться, що її всі забудуть, якщо вона не буде хизуватися собою.
  • Скільки пиши людям, їм не доходить. Відпочивайте, вам ніхто не забороняє, припиніть зараз це все викладати — зараз не на часі.
Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик
Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик
Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська телеведуча Лілія Ребрик розповіла, як війна вплинула на її доньку. 

Раніше ми розповідали про те, що телеведуча та актриса Лілія Ребрик показала своїх найрідніших людей. 

Також ми повідомляли про те, що відома українська ведуча Лілія Ребрик розповіла про загибель свого колеги під час війни. 

 

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