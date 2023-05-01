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"Ти знаєш, хто такий путін": Лілія Ребрик розповіла, що війна зробила з її донькою

1 травня 2023 11:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Лілія Ребрик зворушливо звернулася до рідної доньки – ведуча показала миле сімейне фото
Телеведуча Лілія Ребрик під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик зворушливо звернулася до своєї доньки. Популярна ведуча показала милі сімейні фотографії та привітала доньку з днем народження.

Відповідні фотографії Лілія Ребрик розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Наша донечка 5 років Карантин, війна… В свої 5 ти знаєш, що таке "приліт", бавовна, петріот, ти знаєш, що таке "бомблять" і чому треба сидіти в підвалі. Ти знаєш, хто такий путін і чому він має **нути. Ти вже не боїшся тривог, бо знаєш — ми захистимо! Але я так хочу, щоб ти і мільйони наших діток жили інакше! І це обов’язково буде Тобі так хотілось свята! А ми так хотіли створити його тобі — нашій добрій, допитливій, смішній і такий сміливій, чесній, відкритій дівчинці! З днем народження, наша донечка! Ми всі завжди з тобою поруч, ми так міцно тебе любимо, що відведемо від тебе всі-всі лиха! Бо ми — сила!" — написала Лілія Ребрик.

Численні користувачі мережі почали залишати багато коментарів під сімейною фотографією Лілії Ребрик.

"З Днем Народження молодшої донечки Поліночки! Обожнюємо вашу родину — ви як сонечко, яке обігріває нас всіх своїм теплом! Будьте щасливі!", "З днем народження!!! Здоров'я, здійснення мрій та щасливого життя під мирним небом)))", "Щирі вітання і найкращі побажання Вашій Поліні! Нехай Господь Бог дарує довге та мирне життя!" — написали люди в коментарях під публікацією.

Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик
Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик
Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська ведуча Лілія Ребрик відреагувала на критику щодо її зовнішнього вигляду.

Раніше ми розповідали, що телеведуча Лілія Ребрик розповіла про нерухомість, яку вона придбала перед війною.

Також ми повідомляли про те, що українська телеведуча Лілія Ребрик розповіла про загиблого колегу.

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