Лілія Ребрик зворушливо звернулася до рідної доньки – ведуча показала миле сімейне фото

Телеведуча Лілія Ребрик під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик зворушливо звернулася до своєї доньки. Популярна ведуча показала милі сімейні фотографії та привітала доньку з днем народження.

Відповідні фотографії Лілія Ребрик розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Наша донечка 5 років Карантин, війна… В свої 5 ти знаєш, що таке "приліт", бавовна, петріот, ти знаєш, що таке "бомблять" і чому треба сидіти в підвалі. Ти знаєш, хто такий путін і чому він має **нути. Ти вже не боїшся тривог, бо знаєш — ми захистимо! Але я так хочу, щоб ти і мільйони наших діток жили інакше! І це обов’язково буде Тобі так хотілось свята! А ми так хотіли створити його тобі — нашій добрій, допитливій, смішній і такий сміливій, чесній, відкритій дівчинці! З днем народження, наша донечка! Ми всі завжди з тобою поруч, ми так міцно тебе любимо, що відведемо від тебе всі-всі лиха! Бо ми — сила!" — написала Лілія Ребрик.

Численні користувачі мережі почали залишати багато коментарів під сімейною фотографією Лілії Ребрик.

"З Днем Народження молодшої донечки Поліночки! Обожнюємо вашу родину — ви як сонечко, яке обігріває нас всіх своїм теплом! Будьте щасливі!", "З днем народження!!! Здоров'я, здійснення мрій та щасливого життя під мирним небом)))", "Щирі вітання і найкращі побажання Вашій Поліні! Нехай Господь Бог дарує довге та мирне життя!" — написали люди в коментарях під публікацією.

Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скриншот з Instagram

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