Лилия Ребрик показала, как она отдыхает – украинцы не молчали

Лилия Ребрик на отдыхе внезапно разочаровала украинцев
Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала фотографию своего отдыха. Популярная телезвезда показала снимок, где она лежит в купальнике в море, и нарвалась на критику из-за своего отдыха.
Соответствующую фотографию Лилия Ребрик разместила на своей странице в Instagram.
Украинская ведущая сейчас отдыхает со своими дочерьми на море, оставив своего мужа в Киеве. Поэтому на странице Лилии появляется много публикаций, где она демонстрирует свой отдых. В этот раз она показала фото, где лежит в купальнике в море.
Также она обратилась к людям и попросила их не считать чужих денег и не осуждать тех, кто живет во время войны.
"Фото глазами моей дочери. Мечтаю о том, что совсем скоро так мы все будем наслаждаться морем на крымских пляжах. Не считайте чужих денег, не осуждайте и не думайте о чужой жизни: вы никогда не знаете, что на самом деле прячется за веселым смехом. Живите свою жизнь. Ловите момент. Потому что жизнь слишком хрупкая и никто не знает, будет ли завтра", — написала Лилия Ребрик.
Многочисленные подписчики украинской телеведущей и актрисы не смогли пройти мимо, чтобы не высказаться о ее публикации. Подписчики Лилии Ребрик сразу начали осуждать ее, оставляя много комментариев под ее публикацией с отдыха.
- Живите, отдыхайте, но не выставляйте фото радостей, не все могут уехать на море, потому что на войне, отписка, вы меня разочаровали, я думала, вы настоящая.
- У Ребрик для всех есть поучительные слова — меня не так давно также она "учила" за замечание не выставлять напоказ счастливую жизнь во время войны. Лиля боится, что ее все забудут, если она не будет хвастаться собой.
- Сколько пиши людям, им не доходит. Отдыхайте, вам никто не запрещает, прекратите сейчас это все преподавать — сейчас не вовремя.
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