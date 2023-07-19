Лилия Ребрик показала, как она отдыхает – украинцы не молчали

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала фотографию своего отдыха. Популярная телезвезда показала снимок, где она лежит в купальнике в море, и нарвалась на критику из-за своего отдыха.

Соответствующую фотографию Лилия Ребрик разместила на своей странице в Instagram.

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Украинская ведущая сейчас отдыхает со своими дочерьми на море, оставив своего мужа в Киеве. Поэтому на странице Лилии появляется много публикаций, где она демонстрирует свой отдых. В этот раз она показала фото, где лежит в купальнике в море.

Также она обратилась к людям и попросила их не считать чужих денег и не осуждать тех, кто живет во время войны.

"Фото глазами моей дочери. Мечтаю о том, что совсем скоро так мы все будем наслаждаться морем на крымских пляжах. Не считайте чужих денег, не осуждайте и не думайте о чужой жизни: вы никогда не знаете, что на самом деле прячется за веселым смехом. Живите свою жизнь. Ловите момент. Потому что жизнь слишком хрупкая и никто не знает, будет ли завтра", — написала Лилия Ребрик.

Многочисленные подписчики украинской телеведущей и актрисы не смогли пройти мимо, чтобы не высказаться о ее публикации. Подписчики Лилии Ребрик сразу начали осуждать ее, оставляя много комментариев под ее публикацией с отдыха.

Живите, отдыхайте, но не выставляйте фото радостей, не все могут уехать на море, потому что на войне, отписка, вы меня разочаровали, я думала, вы настоящая.

У Ребрик для всех есть поучительные слова — меня не так давно также она "учила" за замечание не выставлять напоказ счастливую жизнь во время войны. Лиля боится, что ее все забудут, если она не будет хвастаться собой.

Сколько пиши людям, им не доходит. Отдыхайте, вам никто не запрещает, прекратите сейчас это все преподавать — сейчас не вовремя.

Комментарии со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала, как война повлияла на ее дочь.

Ранее мы рассказывали о том, что телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала своих самых родных людей.

Также мы сообщали о том, что известная украинская ведущая Лилия Ребрик рассказала о гибели своего коллеги во время войны.