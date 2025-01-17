Брат Анджелины Джоли передумал разводиться со звездой реалити-шоу Роми Имбелли

Брат Анджелины Джоли подал на развод — в каком статусе дело
Накануне стало известно о тайной свадьбе брата голливудской актрисы Анджелины Джоли, Джеймса Хейвена. Впрочем, оказывается, он подал на развод лишь спустя полтора месяца после торжественной церемонии.
Об этом сообщает издание In Touch.
Развод брата Анджелины Джоли
О браке 51-летнего Джеймса Хейвена и 42-летней звезды реалити-шоу Роми Имбелли стало известно несколько недель назад. Хотя поженились они еще 12 августа 2024-го. Впрочем, выяснилось, что уже 27 августа избранница брата голливудской звезды подала ходатайство о расторжении брака.
Спустя месяц сам Хейвен также попросил суд аннулировать брак с обоснованием "вероятное мошенничество". Еще через месяц пара подала другие необходимые документы, однако после этого сдвигов в деле не было.
Впрочем, оказывается, сейчас адвокаты звездной пары занимаются отменой иска об аннулировании брака. По их словам Джеймс и Роми счастливы быть снова вместе. Очевидно, решение расторгнуть брак и выдвинуть громкие обвинения было принято в порыве ссоры. Ранее Роми рассказывала в соцсетях, что поссорилась с мужем на следующий день после свадьбы и несколько месяцев не общалась с ним.
Хейвен и Имбелли знакомы более 20 лет. На свадьбе присутствовал отец Джеймса, 86-летний актер Джон Войт, которого недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил послом Голливуда.
А вот 49-летняя Анджелина Джоли, которая практически в это же время завершила скандальный развод с Брэдом Питтом, проигнорировала торжественную церемонию. Более того — не упоминала о брате во время промо-тура фильма "Мария".
Напомним, ранее мы писали, как Анджелина Джоли спасает родных от лесного пожара. Также мы рассказывали, что режиссер Джастин Балдони требует в суде от актеров Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса 400 млн долларов.
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