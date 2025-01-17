Брат Анджелины Джоли передумал разводиться со звездой реалити-шоу Роми Имбелли

Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Накануне стало известно о тайной свадьбе брата голливудской актрисы Анджелины Джоли, Джеймса Хейвена. Впрочем, оказывается, он подал на развод лишь спустя полтора месяца после торжественной церемонии.

Об этом сообщает издание In Touch.

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О браке 51-летнего Джеймса Хейвена и 42-летней звезды реалити-шоу Роми Имбелли стало известно несколько недель назад. Хотя поженились они еще 12 августа 2024-го. Впрочем, выяснилось, что уже 27 августа избранница брата голливудской звезды подала ходатайство о расторжении брака.

Спустя месяц сам Хейвен также попросил суд аннулировать брак с обоснованием "вероятное мошенничество". Еще через месяц пара подала другие необходимые документы, однако после этого сдвигов в деле не было.

Впрочем, оказывается, сейчас адвокаты звездной пары занимаются отменой иска об аннулировании брака. По их словам Джеймс и Роми счастливы быть снова вместе. Очевидно, решение расторгнуть брак и выдвинуть громкие обвинения было принято в порыве ссоры. Ранее Роми рассказывала в соцсетях, что поссорилась с мужем на следующий день после свадьбы и несколько месяцев не общалась с ним.

Хейвен и Имбелли знакомы более 20 лет. На свадьбе присутствовал отец Джеймса, 86-летний актер Джон Войт, которого недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил послом Голливуда.

А вот 49-летняя Анджелина Джоли, которая практически в это же время завершила скандальный развод с Брэдом Питтом, проигнорировала торжественную церемонию. Более того — не упоминала о брате во время промо-тура фильма "Мария".

Анджелина Джоли и ее брат. Скриншот: YouTube/OSSAchannel

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