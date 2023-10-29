Брат Кейт Міддлтон вперше показав первістка та прокоментував батьківство

Брат Кейт Міддлтон, Джеймс. Фото: Instagram/jmidy

Напередодні єдиний брат принцеси Уельської, 36-річний англійський бізнесмен Джеймс Міддлтон, вперше став батьком. Його дружина, французька фінансистки Алізе Тевенет, народила дитину. Втім про це стало відомо тільки після того, як папараці зняли зіркову парочку на прогулянці у Лондоні з коляскою.

Тільки зараз у своїх соцмережах Джеймс показав малюка та розсекретив його стать.

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Точну дату народження Джеймс не назвав, втім зазначив, що хлопчик тішить їх упродовж останніх кількох тижнів. Також брат принцеси Уельської розсекретив ім’я малюка — Ініго.

"Я не був готовий до емоцій, що переповнювали від першої зустрічі з Ініго, і до любові до моєї коханої Алізе, коли нас стало троє. Ми влаштувалися в нашому новому житті як батьки, і я розповів йому все про Еллу і про те, що якби не вона, його б сьогодні тут не було, і що ми дуже за нею сумуємо. Собаки чудово прийняли свого молодшого брата в зграї", — написав Джеймс.

Син Джеймса Міддлтона та його собаки. Фото: Instagram/jmidy

Елла — улюблена собака Джеймса, яка померла на початку цього року. Саме вона врятувала брата Кейт від депресії. На титульне фото Джеймс поставив ювелірний виріб з фотографією Елли та ручку новонародженого сина.

Фото улюбленої собаки Джеймса Міддлтона. Фото: Instagram/jmidy

Відзначимо, що профіль Джеймса Міддлтона у соцмережах популярний серед любителів собак. В брата принцеси Уельської та його дружини свій розплідник. Зіркова парочка виховує, тренує та віддає собак у добрі руки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix показав членів королівської родини в останньому сезоні серіалу "Корона". Також ми розповідали, що принц Вільям та Кейт Міддлтон розкрили подробиці свого листування.