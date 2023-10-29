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Брат Кейт Миддлтон впервые показал первенца и прокомментировал отцовство

29 октября 2023 11:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Брат Кейт Миддлтон впервые показал первенца и прокомментировал отцовство
Брат Кейт Миддлтон, Джеймс. Фото: Instagram/jmidy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне единственный брат принцессы Уэльской, 36-летний английский бизнесмен Джеймс Миддлтон, впервые стал отцом. Его жена, французская финансистка Ализе Тевенет, родила ребенка. Впрочем, об этом стало известно только после того, как папарацци сняли звездную парочку на прогулке в Лондоне с коляской.

Только сейчас в своих соцсетях Джеймс показал малыша и рассекретил его пол.

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Точную дату рождения Джеймс не назвал, однако отметил, что мальчик радует их на протяжении последних нескольких недель. Также брат принцессы Уэльской рассекретил имя малыша — Иниго.

"Я не был готов к эмоциям, переполнявшим от первой встречи с Иниго, и к любви к моей любимой Ализе, когда нас стало трое. Мы устроились в нашей новой жизни как родители, и я рассказал ему все об Элле и о том, что если бы не она, его бы сегодня здесь не было, и что мы очень по ней скучаем. Собаки прекрасно приняли своего младшего брата в стае", — написал Джеймс.

Брат Кейт Миддлтон
Сын Джеймса Миддлтона и его собаки. Фото: Instagram/jmidy

Элла — любимая собака Джеймса, умершая в начале этого года. Именно она спасла брата Кейта от депрессии. На титульном фото Джеймс поставил ювелирное изделие с фотографией Эллы и ручку новорожденного сына.

Брат Кейт Миддлтон
Фото любимой собаки Джеймса Миддлтона. Фото: Instagram/jmidy

Отметим, что профиль Джеймса Миддлтона в соцсетях популярен среди любителей собак. У брата принцессы Уэльской и его жены свой питомник. Звездная парочка воспитывает, тренирует и отдает собак в хорошие руки.

Напомним, ранее мы писали, что Netflix показал членов королевской семьи в последнем сезоне сериала "Корона". Также мы рассказывали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон раскрыли подробности своей переписки.

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