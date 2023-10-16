Netflix показав членів королівської родини в останньому сезоні серіалу "Корона": фото

Кадр з нового сезону серіалу "Корона". Фото: Instagram/netflix

Стримінгова платформа Netflix опублікувала перші кадри з шостого та останнього сезону серіалу "Корона" про життя британської королівської сім'ї. Принцесу Діану знову зіграє Елізабет Дебікі, а принца Чарльза — Домінік Вест.

Фотографії з’явились у соцмережах Netflix.

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В епізодах будуть висвітлені останні дні життя принцеси та її трагічний відхід із життя у ДТП в Парижі (Франція). Останній сезон вийде у двох частинах. У першій, реліз якої відбудеться 16 листопада, розповідають про роман принцеси Діани і сина єгипетського мільярдера, кінопродюсера Доді Аль-Файеда та їхній гибелі в автокатастрофі.

Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани та Халід Абдалла в образі кінопродюсера Доді Аль-Файєда. Фото: Instagram/netflix

Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани. Фото: Instagram/netflix

У другій частині, яка вийде 14 грудня, покажуть, як ця трагедія вплинула на принців Вільяма і Гаррі та про початок нової епохи для королівської родини. Через хронологічний розрив у розповіді ролі синів принцеси Діани та теперішнього короля Чарльза III зіграють різні актори.

Домінік Вест у ролі принца Чарльза, Руфус Кампа у ролі принца Вільяма, Флін Едвардс — у ролі принца Гаррі. Фото: Instagram/netflix

Акторка Імельда Стонтон у ролі Єлизавети II. Фото: Instagram/netflix

У дорослому кастингу змін немає: Імельда Стонтон залишиться екранною королевою Єлизаветою II. Доді Аль-Файєда зіграє Халід Абдалла. Всього в шостому сезоні буде 10 епізодів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix зніме серіал про одного з президентів США: це стане заміною шоу "Корона". Також ми розповідали, що старший син Вікторії та Девіда Бекхем планує запуск власного реаліті-шоу.