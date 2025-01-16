Стан здоров'я Максима Неліпи, який служить у війську

Максим Неліпа із братом Андрієм. Фото: @Андрій Неліпа/Facebook

Брат українського шоумена Максима Неліпи, який нині служить в ЗСУ, розкрив нові подробиці про стан здоров'я захисника. Ведучий переніс декілька операцій на щелепі.

Про це Андрій Неліпа розповів у коментарі для проєкту "ЖВЛ".

Читайте також:

Стан здоров'я ведучого Максима Неліпи

Близька людина шоумена розповіла, що Максим нещодавно переніс четверту операцію на щелепі і в майбутньому його очікує протезування зубів. Андрій додав, що нині на військового чекає тривале та дороговартісне лікування.

"Наразі йому ще одну операцію зробили, відпочиває. Настрій бойовий. Що далі – казати зарано. Зрозуміло, що лікуватися ще довго. Ті ж зуби ще протезувати, там ніякого грошового забезпечення не вистачить", — поділився брат ведучого.

Андрій Неліпа сподівається, що його брат якнайшвидше подужає хворобу і повернеться до війська.

Нагадаємо, "холостяка" Терена захейтили через його різку позицію щодо української мови. А також співачка Віра Брежнєва проводить відпустку в засніжених Карпатах.