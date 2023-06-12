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Брат принцеси Діани розповів про містичний збіг щодо смерті своєї сестри

12 червня 2023 08:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Брат принцеси Діани розповів про містичний збіг щодо смерті своєї сестри
Принцеса Діана. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Молодший брат загиблої принцеси Діани, британський аристократ Чарльз Спенсер, дав чергове відверте інтерв’ю. В ньому член королівської родини розповів містичний факт про маєток свої родини, в якому в дитинстві проводила час його відома сестра. 

Про це повідомляє видання Hello.

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Подробиці

59-річний Чарльз є власником Althorp House, фамільного маєтку графського роду Спенсерів в англійському графстві Нортгемптонширі, історія якого бере свій початок понад 500 років тому. Саме тут він виріс зі своїми сестрами, включаючи принцесу Діану.

Althorp House, як і більшість маєтків британської аристократії, відкритий для відвідувань туристами. Так, наприклад, в Спенсерів це період з 1 липня по 31 серпня кожного року. І все б нічого, але це дати народження та гибелі принцеси Діани. 

"Насправді це дивний збіг, але ми погодилися працювати в липні та серпні, тож відкриваємося першого липня, у день народження Діани, і закриваємось 31 серпня, у день її смерті. Це цілком випадково і не заплановано. Бо про це було домовлено за п’ять років до її смерті. Все це так дивно", — шокував збігом обставин Чарльз. 

Althorp House, фамільний маєток графського роду Спенсерів. Фото: Google
Чарльз Спенсер. Фото: Google
Розташування Althorp House на мапі. Скриншот: Google Maps

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі та його дружина Меган Маркл мало не розбилися, коли їхню машину переслідували фотографи-папараці. Пара ледь не повторила долю матері герцога Сассекського, принцеси Діани, яка загинула в ДТП 1997 року в Парижі.

Також ми розповідали, що племінниця принцеси Діани вийшла заміж.

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