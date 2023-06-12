Брат принцессы Дианы рассказал о мистическом совпадении смерти своей сестры

Принцесса Диана. Фото: Google

Младший брат погибшей принцессы Дианы, британский аристократ Чарльз Спенсер, дал очередное откровенное интервью. В нем член королевской семьи рассказал мистический факт об имении своей семьи, в котором в детстве проводила время его известная сестра.

Об этом сообщает издание Hello.

Читайте также:

Подробности

59-летний Чарльз является владельцем Althorp House, фамильного поместья графского рода Спенсеров в английском графстве Нортгемптоншири, история которого берет свое начало более 500 лет назад. Именно здесь он вырос со своими сестрами, включая принцессу Диану.

Althorp House, как и большинство поместий британской аристократии, открыто для посещений туристами. Так, например, у Спенсеров это период с 1 июля по 31 августа каждый год. И все бы ничего, но это даты рождения и гибели принцессы Дианы.

"На самом деле это странное совпадение, но мы согласились работать в июле и августе, поэтому открываемся первого июля, в день рождения Дианы, и закрываемся 31 августа, в день ее смерти. Это совершенно случайно и не запланировано. Потому что об этом было договорено за пять лет до ее смерти. Все это так странно", — шокировал стечением обстоятельств Чарльз.

Althorp House, фамильное имение графского рода Спенсеров. Фото: Google

Чарльз Спенсер. Фото: Google

Расположение Althorp House на карте. Скриншот: Google Maps

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл едва не разбились, когда их машину преследовали фотографы-папарацци. Пара едва не повторила судьбу матери герцога Сассекского, принцессы Дианы, погибшей в ДТП 1997 года в Париже.

Также мы рассказывали, что племянница принцессы Дианы вышла замуж.