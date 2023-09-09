Брат загиблої зірки “Форсажу” зізнався, що досі не пережив втрату

Коді Вокер. Фото: instagram.com/codybwalker/

Брата Пола Вокера, Коді, розповів, що досі не пережив своє горе через смерть брата. Зірка "Форсажу" помер у 2013 році у віці 40 років після того, як автомобіль, у якому він їхав, розбився об бетонний ліхтарний стовп і згорів у Каліфорнії.

Про це пише Daily Mail.

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Коді говорить, що йому важко змиритися зі смертю брата. Чоловік постійно згадує його добре серце.

Коді Вокер. Фото: instagram.com/codybwalker/

"Сумую за ним щодня. Насправді важко повірити. Десять років. Він зіграв неймовірно велику роль у моєму житті. Мої батьки розлучилися, коли я навчався в середній школі, тому це дуже вплинуло на моє життя. Ми з ним багато їздили, він мене забирав. Моя мама казала: "Він має повернутися до школи", а він просто відповідав: "Він вивчає зі мною все, що йому потрібно. Він значив багато для людей. І ми дуже сумуємо за ним", — сказав Коді Вокер.

Коді допомагає благодійному фонду покійного брата Reach Out, некомерційній організації, заснованій Полом, щоб допомогти відправити рятувальників у постраждалі від стихійних лих райони для надання допомоги.

Коді Вокер з братом, актором Полом Вокером. Фото: instagram.com/codybwalker/

"Щоразу, коли траплялося стихійне лихо, Пол із власної кишені давав гроші та саджав десять або п’ятнадцять людей у літак, і вони допомагали постраждалим людям", — пригадує Коді.

Пол зіграв Брайана О'Коннера в п'яти фільмах "Форсаж" і посмертно знявся в "Форсажі 7" у 2015 році.

Раніше помер екссоліст легендарного американського гурту.

Нагадаємо, нещодавно померла 25-річна зірка серіалу "Ейфорія".