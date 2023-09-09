Брат загиблої зірки “Форсажу” зізнався, що досі не пережив втрату
Брата Пола Вокера, Коді, розповів, що досі не пережив своє горе через смерть брата. Зірка "Форсажу" помер у 2013 році у віці 40 років після того, як автомобіль, у якому він їхав, розбився об бетонний ліхтарний стовп і згорів у Каліфорнії.
Про це пише Daily Mail.
Важка втрата
Коді говорить, що йому важко змиритися зі смертю брата. Чоловік постійно згадує його добре серце.
"Сумую за ним щодня. Насправді важко повірити. Десять років. Він зіграв неймовірно велику роль у моєму житті. Мої батьки розлучилися, коли я навчався в середній школі, тому це дуже вплинуло на моє життя. Ми з ним багато їздили, він мене забирав. Моя мама казала: "Він має повернутися до школи", а він просто відповідав: "Він вивчає зі мною все, що йому потрібно. Він значив багато для людей. І ми дуже сумуємо за ним", — сказав Коді Вокер.
Коді допомагає благодійному фонду покійного брата Reach Out, некомерційній організації, заснованій Полом, щоб допомогти відправити рятувальників у постраждалі від стихійних лих райони для надання допомоги.
"Щоразу, коли траплялося стихійне лихо, Пол із власної кишені давав гроші та саджав десять або п’ятнадцять людей у літак, і вони допомагали постраждалим людям", — пригадує Коді.
Пол зіграв Брайана О'Коннера в п'яти фільмах "Форсаж" і посмертно знявся в "Форсажі 7" у 2015 році.
Раніше помер екссоліст легендарного американського гурту.
Нагадаємо, нещодавно померла 25-річна зірка серіалу "Ейфорія".