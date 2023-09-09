Брат погибшей звезды "Форсажа" признался, что до сих пор не пережил потерю
Брата Пола Уокера, Коди, рассказал, что до сих пор не пережил свое горе из-за смерти брата. Звезда "Форсажа" скончался в 2013 году в возрасте 40 лет после того, как автомобиль, в котором он ехал, разбился о бетонный фонарный столб и сгорел в Калифорнии.
Об этом пишет Daily Mail.
Тяжелая потеря
Коди говорит, что ему тяжело смириться со смертью брата. Мужчина постоянно вспоминает его доброе сердце.
"Скучаю по нему каждый день. На самом деле трудно поверить. Десять лет. Он сыграл невероятно большую роль в моей жизни. Мои родители развелись, когда я учился в средней школе, поэтому это очень повлияло на мою жизнь. Мы с ним много ездили, он меня забирал. Моя мама говорила: "Он должен вернуться в школу", а он просто отвечал: "Он учит со мной все, что ему нужно". Он значил много для людей. И мы очень скучаем по нему", — сказал Коди Уокер.
Коди помогает благотворительному фонду покойного брата Reach Out, некоммерческой организации, основанной Полом, чтобы отправлять спасателей в пострадавшие от стихийных бедствий районы для оказания помощи.
"Каждый раз, когда случалось стихийное бедствие, Пол из собственного кармана давал деньги, сажал десять или пятнадцать человек в самолет, и они помогали пострадавшим людям", — рассказал Коди.
Пол сыграл Брайана О'Коннера в пяти фильмах "Форсаж" и посмертно снялся в "Форсаже" 7" в 2015 году.
Ранее умер экс-солист легендарной американской группы.
Напомним, недавно скончалась 25-летняя звезда сериала "Эйфория".