Брат погибшей звезды "Форсажа" признался, что до сих пор не пережил потерю

Коди Уокер. Фото: instagram.com/codybwalker/

Брата Пола Уокера, Коди, рассказал, что до сих пор не пережил свое горе из-за смерти брата. Звезда "Форсажа" скончался в 2013 году в возрасте 40 лет после того, как автомобиль, в котором он ехал, разбился о бетонный фонарный столб и сгорел в Калифорнии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Коди говорит, что ему тяжело смириться со смертью брата. Мужчина постоянно вспоминает его доброе сердце.

Коди Уокер. Фото: instagram.com/codybwalker/

"Скучаю по нему каждый день. На самом деле трудно поверить. Десять лет. Он сыграл невероятно большую роль в моей жизни. Мои родители развелись, когда я учился в средней школе, поэтому это очень повлияло на мою жизнь. Мы с ним много ездили, он меня забирал. Моя мама говорила: "Он должен вернуться в школу", а он просто отвечал: "Он учит со мной все, что ему нужно". Он значил много для людей. И мы очень скучаем по нему", — сказал Коди Уокер.

Коди помогает благотворительному фонду покойного брата Reach Out, некоммерческой организации, основанной Полом, чтобы отправлять спасателей в пострадавшие от стихийных бедствий районы для оказания помощи.

Коди Уокер с братом, актером Полом Уокером. Фото: instagram.com/codybwalker/

"Каждый раз, когда случалось стихийное бедствие, Пол из собственного кармана давал деньги, сажал десять или пятнадцать человек в самолет, и они помогали пострадавшим людям", — рассказал Коди.

Пол сыграл Брайана О'Коннера в пяти фильмах "Форсаж" и посмертно снялся в "Форсаже" 7" в 2015 году.

Ранее умер экс-солист легендарной американской группы.

Напомним, недавно скончалась 25-летняя звезда сериала "Эйфория".