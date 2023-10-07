Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Братні узи: сини Бекхема зробили однакові татуювання arrow

Братні узи: сини Бекхема зробили однакові татуювання

7 жовтня 2023 18:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Братні узи: сини Бекхема зробили однакові татуювання
Сини Бекхема. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Брати Бекхеми відзначили міцний зв’язок між ними, зробивши відповідні татуювання. У 24-річного Брукліна, 21-річного Ромео та 18-річного Круза на різних частинах тіла тепер написано слово "Братство".

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Брати вшанували свій зв'язок

Старший із трьох, Бруклін зробив нове татуювання на нозі над малюнком танцюючої дівчини, у той час як Ромео зробив на нозі над малюнком орла, а Круз вирішив обрав місце на руці.

 

Діти Бекхема зробили однакові татуювання. Фото: instagram.com/certifiedletterboy/
Діти Бекхема зробили однакові татуювання. Фото: instagram.com/certifiedletterboy/

 

Діти Бекхема зробили однакові татуювання. Фото: instagram.com/certifiedletterboy/
Діти Бекхема зробили однакові татуювання. Фото: instagram.com/certifiedletterboy/

 

Діти Бекхема зробили однакові татуювання. Фото: instagram.com/certifiedletterboy/
Діти Бекхема зробили однакові татуювання. Фото: instagram.com/certifiedletterboy/

 

Діти Бекхема зробили однакові татуювання. Фото: instagram.com/certifiedletterboy/
Діти Бекхема зробили однакові татуювання. Фото: instagram.com/certifiedletterboy/

Лондонський тату-майстер Пабло, також відомий як Certified Letter Boy показав в Instagram кількома знімками зіркових братів.

Ромео також зробив ще одне татуювання під час їхньої поїздки в салон.

Він поділився фотографією своєї спини з новою татуюванням із цитатою, нанесеною на лопатку.

 

Цитата покійного модельєра Вірджила Абло звучала так: "Життя таке коротке, що ви не можете витрачати навіть дня, підписуючись на те, що хтось думає, що ви можете зробити, проти того, щоб знати, що ви можете".

Ромео Бекхем додав нове татуювання до своєї колекції. Фото: instagram.com/romeobeckham/

Раніше стало відомо, чим зараз займається імовірна коханка Бекхема.

Нагадажмо, молодший син Бекхема розійшовся з подругою-моделлю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз