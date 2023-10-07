Братні узи: сини Бекхема зробили однакові татуювання

Сини Бекхема. Фото: Reuters

Брати Бекхеми відзначили міцний зв’язок між ними, зробивши відповідні татуювання. У 24-річного Брукліна, 21-річного Ромео та 18-річного Круза на різних частинах тіла тепер написано слово "Братство".

Про це пише Daily Mail.

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Старший із трьох, Бруклін зробив нове татуювання на нозі над малюнком танцюючої дівчини, у той час як Ромео зробив на нозі над малюнком орла, а Круз вирішив обрав місце на руці.

Діти Бекхема зробили однакові татуювання. Фото: instagram.com/certifiedletterboy/

Діти Бекхема зробили однакові татуювання. Фото: instagram.com/certifiedletterboy/

Діти Бекхема зробили однакові татуювання. Фото: instagram.com/certifiedletterboy/

Діти Бекхема зробили однакові татуювання. Фото: instagram.com/certifiedletterboy/

Лондонський тату-майстер Пабло, також відомий як Certified Letter Boy показав в Instagram кількома знімками зіркових братів.

Ромео також зробив ще одне татуювання під час їхньої поїздки в салон.

Він поділився фотографією своєї спини з новою татуюванням із цитатою, нанесеною на лопатку.

Цитата покійного модельєра Вірджила Абло звучала так: "Життя таке коротке, що ви не можете витрачати навіть дня, підписуючись на те, що хтось думає, що ви можете зробити, проти того, щоб знати, що ви можете".

Ромео Бекхем додав нове татуювання до своєї колекції. Фото: instagram.com/romeobeckham/

Раніше стало відомо, чим зараз займається імовірна коханка Бекхема.

Нагадажмо, молодший син Бекхема розійшовся з подругою-моделлю.