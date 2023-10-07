Братні узи: сини Бекхема зробили однакові татуювання
Брати Бекхеми відзначили міцний зв’язок між ними, зробивши відповідні татуювання. У 24-річного Брукліна, 21-річного Ромео та 18-річного Круза на різних частинах тіла тепер написано слово "Братство".
Про це пише Daily Mail.
Брати вшанували свій зв'язок
Старший із трьох, Бруклін зробив нове татуювання на нозі над малюнком танцюючої дівчини, у той час як Ромео зробив на нозі над малюнком орла, а Круз вирішив обрав місце на руці.
Лондонський тату-майстер Пабло, також відомий як Certified Letter Boy показав в Instagram кількома знімками зіркових братів.
Ромео також зробив ще одне татуювання під час їхньої поїздки в салон.
Він поділився фотографією своєї спини з новою татуюванням із цитатою, нанесеною на лопатку.
Цитата покійного модельєра Вірджила Абло звучала так: "Життя таке коротке, що ви не можете витрачати навіть дня, підписуючись на те, що хтось думає, що ви можете зробити, проти того, щоб знати, що ви можете".
Раніше стало відомо, чим зараз займається імовірна коханка Бекхема.
Нагадажмо, молодший син Бекхема розійшовся з подругою-моделлю.