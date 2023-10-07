Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Живе в горах та викладає йогу: чим зараз займається імовірна коханка Бекхема arrow

Живе в горах та викладає йогу: чим зараз займається імовірна коханка Бекхема

7 жовтня 2023 13:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Живе в горах та викладає йогу: чим зараз займається імовірна коханка Бекхема
Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Вікторія Бекхем у документальному фільмі "Бекхем", що нещодавно вийшов, вперше висловилася про імовірний роман чоловіка з його колишньою особистою асистенткою Ребеккою Лус. За чутками він мав з нею стосунки в 2004 роц.

Чим зараз живе Ребекка дізналися журналісти Daily Mail.

Читайте також:

Імовірний роман Бекхема

У 2004 році Ребекка Лус стала зіркою таблоїдів на хвилі повідомлень про те, що вона мала роман з Девідом Бекхемом, і нібито заробила на цій драмі понад 1 мільйон доларів. Вона обговорювала роман у численних інтерв'ю для ЗМІ та виступах на телебаченні. Ці заяви так і не підтвердив колишній футболіст. Не став чітко говорити на цю тему Девід і в новому документальному фільмі, присвяченому йому. Хоча він та його дружина Вікторія зізналися, що період, під час якого широко обговорювалися його відносини з Ребеккою, був для їхньої родини найважчим у житті.

 

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: Reuters
Девід та Вікторія Бекхем. Фото: Reuters

Ребекка свого часу заявила, що "переспала з Девідом щонайменше чотири рази". Тоді вона була особистою асистенткою Бекхема в Іспанії, куди він приїхав грати за команду "Реал Мадрид".

"Ми всі були в компанії знайомих на вечері, трохи випили та розслабилися, ми фліртували, і я отримувала від нього деякі натяки, але я продовжувала говорити собі: "Ні, ти йому не подобаєшся". Я завжди казала собі: "Не ризикуй своєю роботою". Я знала, що це буде величезний ризик, якщо я зв'яжуся з цією людиною...Того вечора ми просто по-справжньому порозумілися. Між нами встановився зв'язок. Люди помітили це", — розповіла вона про початок їхніх стосунків.

 

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/
Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

 

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/
Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

 

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/
Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

Зараз Ребекка Лус, яка стала викладачем йоги та медитації, живе у Норвегії із сім'єю. Вона одружена з лікарем на ім'я Свен, з яким познайомилася в 2008 році під час участі в одному з реаліті-шоу — майбутній чоловік працював у проекті медиком. Вони одружилися у 2012 році та переїхали до норвезького гірськолижного селища Хемседал. У пари двоє синів — 13-річний Магнус та десятирічний Ліам.

 

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/
Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

 

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/
Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

 

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/
Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

"Тепер я проводжу час, займаючись йогою, бігом, їздою на велосипеді та пішими прогулянками, а також збираю ягоди та іншу дикоросла їжу на природі для своїх двох маленьких синів. Життя зовсім інше. Я заземлена, я вдома, здорова і щаслива. Моє серце наповнюється жаром любові при думці про те, що не я обрала це життя в горах, а, можливо, гори обрали мене. Я прибираю будинок, мою ванну, готую вечерю щовечора, праю — мені подобається дбати про свій будинок і сім'ю", — говорить Лус.

Вона також розповіла, що подумувала про здобуття професії медсестри після того, як отримала задоволення від роботи в центрі боротьби з ковідом кілька років тому.

Раніше молодший син Бекхема розійшовся з подругою-моделлю.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем влаштувала побачення з чоловіком на заході сонця.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Як скромний бельгієць. Скільки заробляв міністр оборони Резніков

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз