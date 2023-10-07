Живе в горах та викладає йогу: чим зараз займається імовірна коханка Бекхема

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

Вікторія Бекхем у документальному фільмі "Бекхем", що нещодавно вийшов, вперше висловилася про імовірний роман чоловіка з його колишньою особистою асистенткою Ребеккою Лус. За чутками він мав з нею стосунки в 2004 роц.

Чим зараз живе Ребекка дізналися журналісти Daily Mail.

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Імовірний роман Бекхема

У 2004 році Ребекка Лус стала зіркою таблоїдів на хвилі повідомлень про те, що вона мала роман з Девідом Бекхемом, і нібито заробила на цій драмі понад 1 мільйон доларів. Вона обговорювала роман у численних інтерв'ю для ЗМІ та виступах на телебаченні. Ці заяви так і не підтвердив колишній футболіст. Не став чітко говорити на цю тему Девід і в новому документальному фільмі, присвяченому йому. Хоча він та його дружина Вікторія зізналися, що період, під час якого широко обговорювалися його відносини з Ребеккою, був для їхньої родини найважчим у житті.

Девід та Вікторія Бекхем. Фото: Reuters

Ребекка свого часу заявила, що "переспала з Девідом щонайменше чотири рази". Тоді вона була особистою асистенткою Бекхема в Іспанії, куди він приїхав грати за команду "Реал Мадрид".

"Ми всі були в компанії знайомих на вечері, трохи випили та розслабилися, ми фліртували, і я отримувала від нього деякі натяки, але я продовжувала говорити собі: "Ні, ти йому не подобаєшся". Я завжди казала собі: "Не ризикуй своєю роботою". Я знала, що це буде величезний ризик, якщо я зв'яжуся з цією людиною...Того вечора ми просто по-справжньому порозумілися. Між нами встановився зв'язок. Люди помітили це", — розповіла вона про початок їхніх стосунків.

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

Зараз Ребекка Лус, яка стала викладачем йоги та медитації, живе у Норвегії із сім'єю. Вона одружена з лікарем на ім'я Свен, з яким познайомилася в 2008 році під час участі в одному з реаліті-шоу — майбутній чоловік працював у проекті медиком. Вони одружилися у 2012 році та переїхали до норвезького гірськолижного селища Хемседал. У пари двоє синів — 13-річний Магнус та десятирічний Ліам.

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

Ребекка Лус. Фото: instagram.com/rebeccaloosofficial/

"Тепер я проводжу час, займаючись йогою, бігом, їздою на велосипеді та пішими прогулянками, а також збираю ягоди та іншу дикоросла їжу на природі для своїх двох маленьких синів. Життя зовсім інше. Я заземлена, я вдома, здорова і щаслива. Моє серце наповнюється жаром любові при думці про те, що не я обрала це життя в горах, а, можливо, гори обрали мене. Я прибираю будинок, мою ванну, готую вечерю щовечора, праю — мені подобається дбати про свій будинок і сім'ю", — говорить Лус.

Вона також розповіла, що подумувала про здобуття професії медсестри після того, як отримала задоволення від роботи в центрі боротьби з ковідом кілька років тому.

Раніше молодший син Бекхема розійшовся з подругою-моделлю.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем влаштувала побачення з чоловіком на заході сонця.