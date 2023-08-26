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Вікторія Бекхем влаштувала пристрасну романтику з чоловіком на заході сонця

26 серпня 2023 16:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вікторія Бекхем влаштувала пристрасну романтику з чоловіком на заході сонця
Вікторія та Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Вікторія Бекхем замилувала фоловерів романтичними світлинами з чоловіком. Пара разом з дітьми прокаталася на яхті на тлі заходу сонця.

Фото Вікторія опублікувала у своєму Instagram.

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На знімках Вікторія Бекхем ніжно цілується з чоловіком на тлі яскраво червоного неба. Також разом з батьками у подорожі були їхні діти: Гарпер Севен Бекхем та Круз Бекхем. Девід Бекхем у соцмережі поділився теж фото з подорожі, але здебільшого смаколиками, якими вони ласували на відпочинку.

 

Вікторія та Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Донька Вікторії та Девіда Бекхемів, Харпер Севен. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Девід Бекхем з дочкою Харпер Севен. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Вікторія Бекхем з дочкою Харпер Севен. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Девід Бекхем з синами. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Син Девіда Бекхема: instagram.com/victoriabeckham/

 

Девід Бекхем показав гастротур. Фото: instagram.com/davidbeckham/

 

Девід Бекхем показав гастротур. Фото: instagram.com/davidbeckham/

"Сімейний час — це все. Гарних вихідних, цілую від нас усіх. Я люблю тебе Девід Бекхем, Круз Бекхем, Харепер Севен. Сумую за тобою Бруклин та Ромео Бекхем", — прокоментувала фото Вікторія Бекхем.

Девід та Вікторія Бекхем зараз постійно перебувають у Флориді. Подружжя, після того як посварилося з герцогами Сассекськими, знайшло нових, не менш зіркових, товаришів.

48-річний Девід і 49-річна Вікторія обзавелися новими друзями, серед яких є зірки реаліті-шоу, супермоделі, найкращі зірки спорту та бізнес-магнати. Усі вони збираються подивитися на футбольну команду Девіда "Інтер Маямі" після того, як він уклав спортивну угоду року, підписавши легенду аргентинського футболу Ліонеля Мессі.

Раніше син-футболіст Бекхема знявся у стильній рекламі спортивного бренду.

Нагадаємо, Девід Бекхем замилував ексклюзивними кадрами з нагоди дня народження доньки.

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