Вікторія Бекхем влаштувала пристрасну романтику з чоловіком на заході сонця
Вікторія Бекхем замилувала фоловерів романтичними світлинами з чоловіком. Пара разом з дітьми прокаталася на яхті на тлі заходу сонця.
Фото Вікторія опублікувала у своєму Instagram.
Зіркова відпустка
На знімках Вікторія Бекхем ніжно цілується з чоловіком на тлі яскраво червоного неба. Також разом з батьками у подорожі були їхні діти: Гарпер Севен Бекхем та Круз Бекхем. Девід Бекхем у соцмережі поділився теж фото з подорожі, але здебільшого смаколиками, якими вони ласували на відпочинку.
"Сімейний час — це все. Гарних вихідних, цілую від нас усіх. Я люблю тебе Девід Бекхем, Круз Бекхем, Харепер Севен. Сумую за тобою Бруклин та Ромео Бекхем", — прокоментувала фото Вікторія Бекхем.
Девід та Вікторія Бекхем зараз постійно перебувають у Флориді. Подружжя, після того як посварилося з герцогами Сассекськими, знайшло нових, не менш зіркових, товаришів.
48-річний Девід і 49-річна Вікторія обзавелися новими друзями, серед яких є зірки реаліті-шоу, супермоделі, найкращі зірки спорту та бізнес-магнати. Усі вони збираються подивитися на футбольну команду Девіда "Інтер Маямі" після того, як він уклав спортивну угоду року, підписавши легенду аргентинського футболу Ліонеля Мессі.
Раніше син-футболіст Бекхема знявся у стильній рекламі спортивного бренду.
Нагадаємо, Девід Бекхем замилував ексклюзивними кадрами з нагоди дня народження доньки.