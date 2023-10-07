Братские узы: сыновья Бекхэма сделали одинаковые татуировки
Братья Бекхэмы отметили крепкую связь между ними, сделав соответствующие татуировки. У 24-летнего Бруклина, 21-летнего Ромео и 18-летнего Круза на разных частях тела теперь написано слово "Братство".
Об этом пишет Daily Mail.
Братья почтили свою связь
Старший из трех Бруклин сделал новую татуировку на ноге над рисунком танцующей девушки, в то время как Ромео сделал на ноге над рисунком орла, а Круз решил выбрал место на руке.
Лондонский тату-мастер Пабло, также известный как Certified Letter Boy, показал в Instagram несколько снимков звездных братьев.
Ромео также сделал еще одну татуировку во время их поездки в салон.
Он поделился фотографией своей спины с новой татуировкой с цитатой, нанесенной на лопатку.
Цитата покойного модельера Вирджила Абло звучала так: "Жизнь так коротка, что вы не можете тратить даже дня, подписываясь на то, что кто-то думает, вы можете сделать, против того, что вы знаете, что вы можете".
Ранее стало известно, чем сейчас занимается предрологаемая любовница Бекхэма.
Напомним, младший сын Бекхэма разошелся с подругой-моделью.