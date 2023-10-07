Братские узы: сыновья Бекхэма сделали одинаковые татуировки

Сыновья Бекхэма. Фото: Reuters

Братья Бекхэмы отметили крепкую связь между ними, сделав соответствующие татуировки. У 24-летнего Бруклина, 21-летнего Ромео и 18-летнего Круза на разных частях тела теперь написано слово "Братство".

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Братья почтили свою связь

Старший из трех Бруклин сделал новую татуировку на ноге над рисунком танцующей девушки, в то время как Ромео сделал на ноге над рисунком орла, а Круз решил выбрал место на руке.

Дети Бекхэма сделали одинаковые татуировки. Фото: instagram.com/certifiedletterboy/

Дети Бекхэма сделали одинаковые татуировки. Фото: instagram.com/certifiedletterboy/

Дети Бекхэма сделали одинаковые татуировки. Фото: instagram.com/certifiedletterboy/

Дети Бекхэма сделали одинаковые татуировки. Фото: instagram.com/certifiedletterboy/

Лондонский тату-мастер Пабло, также известный как Certified Letter Boy, показал в Instagram несколько снимков звездных братьев.

Ромео также сделал еще одну татуировку во время их поездки в салон.

Он поделился фотографией своей спины с новой татуировкой с цитатой, нанесенной на лопатку.

Цитата покойного модельера Вирджила Абло звучала так: "Жизнь так коротка, что вы не можете тратить даже дня, подписываясь на то, что кто-то думает, вы можете сделать, против того, что вы знаете, что вы можете".

Ромео Бекхэм добавил новую татуировку в свою коллекцию. Фото: instagram.com/romeobeckham/

Ранее стало известно, чем сейчас занимается предрологаемая любовница Бекхэма.

Напомним, младший сын Бекхэма разошелся с подругой-моделью.