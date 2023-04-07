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Бред Пітт би не оцінив: куда витратила першу зарплату від "Друзів" Дженніфер Еністон

7 квітня 2023 20:30
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Куди витратила свою першу зарплатню від серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон
Стало відомо, як витратила свою першу зарплату від серіалу "Друзі" американська акторка
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома американська акторка Дженніфер Еністон розповіла, куди вона витратила свою першу заробітну плату від серіалу "Друзі". Акторка зізналася, що вона придбала автомобіль Mercedes за 13 тисяч доларів, який майже одразу почав виходити з ладу.

Про це повідомляє портал "CNBC"

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Американська акторка стверджує, що автомобіль, який вона придбала, був вінтажним Mercedes-Benz 280SL кремового кольору. Також Дженніфер Еністон підкреслила, що вона постійно їздила повз цього автомобіля, коли їздила по Мелроуз в Лос-Анджелесі.

Тоді американська зірка говорила, що вона дуже хоче придбати цей автомобіль, тому пообіцяла собі колись його придбати.

Як витратила першу зарплату від "Друзів" Дженніфер Еністон

Відомо, що за цей вінтажний автомобіль американська телезірка віддала 13 тисяч доларів. Але коли Дженніфер Еністон намагалася виїхати з парковки, її новий автомобіль одразу почав виходити з ладу, хоча сама акторка стверджує, що вона не знала, що це авто потрібно перевірити.

"Я купила його. І поїхала. І він ніколи більше не їздив. Я не знала, що машину варто перевірити. Це була просто мила помилка 25-річної давності", — стверджує та згадує відома американська акторка Дженніфер Еністон.

Дженніфер Еністон придбала авто на першу зарплату "Друзів"

До речі, американська зірка нещодавно потрапила у скандал через свою заяву, яка стосувалася серіалу "Друзі". Вона заявила, що багато людей зараз вважає цей серіал образливим, оскільки культура дуже змінилася з 1990-х років, коли він тільки вийшов.

"Є ціле покоління людей, дітей, які тепер дивляться "Друзі" і знаходять серіал образливим. Не думаю, що ми були такими чутливими, як зараз люди", — розповідає Дженніфер Еністон.

Нагадаємо, ми писали, що американська акторка Дженніфер Еністон у відвертій мінісукні підкорила публіку.

Раніше ми розповідали, у яких фільмах та серіалах знімалася американська зірка Дженніфер Еністон.

Також ми повідомляли, що американська зірка Дженніфер Еністон втратила свого рідного батька.

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