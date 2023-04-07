Куда потратила свою первую зарплату от сериала "Друзья" Дженнифер Энистон

Стало известно, как потратила свою первую зарплату от сериала "Друзья" американская актриса

Известная американская актриса Дженнифер Энистон рассказала, куда она потратила свою первую заработную плату от сериала "Друзья". Актриса призналась, что она приобрела автомобиль Mercedes за 13 тысяч долларов, который почти сразу начал выходить из строя.

Об этом сообщает портал "CNBC"

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Американская актриса утверждает, что приобретенный ею автомобиль был винтажным Mercedes-Benz 280SL кремового цвета. Также Дженнифер Энистон подчеркнула, что она постоянно ездила мимо этого автомобиля, когда каталась по Мелроузу в Лос-Анджелесе.

Тогда американская звезда говорила, что она очень хочет приобрести этот автомобиль, поэтому пообещала себе когда-нибудь его купить.

Известно, что за этот винтажный автомобиль американская телезвезда отдала 13 тысяч долларов. Но когда Дженнифер Энистон пыталась выехать с парковки, ее новый автомобиль сразу начал выходить из строя, хотя сама актриса утверждает, что она не знала, что этот автомобиль нужно проверить.

"Я купила его. И уехала. И он никогда больше не ездил. Я не знала, что машину стоит проверить. Это была просто милая ошибка 25-летней давности", — утверждает и вспоминает известная американская актриса Дженнифер Энистон.

Кстати, американская звезда недавно попала в скандал из-за своего заявления, касавшегося сериала "Друзья". Она заявила, что многие люди сейчас считают этот сериал оскорбительным, поскольку культура очень изменилась с 1990-х годов, когда он только вышел.

"Есть целое поколение людей, детей, которые теперь смотрят "Друзья" и находят сериал оскорбительным. Не думаю, что мы были так чувствительны, как сейчас люди", — рассказывает Дженнифер Энистон.

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