Дженніфер Еністон відреагувала на критику серіалу "Друзі": фанати вважають деякі сцени глумливими

Акторський склад серіалу "Друзі"

Наступного року популярний американський серіал "Друзі" відзначатиме ювілей — 30-річчя виходу першого епізоду. За цей час світ змінився. Після деяких жартів десяткам знаменитостям довелось вибачатися, а деяких й взагалі "скасовували".

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон відреагувала на критику серіалу "Друзі", який зробив її популярною, пише видання US Weekly.

Подробиці

За словами 54-річної акторки є ціле покоління людей, які зараз повертаються до епізодів "Друзів" і вважають їх образливими.

"Були речі, які ніколи не були навмисними, і інші... Ну, ми повинні були продумати це, але я не думаю, що там була така чутливість, як зараз", — розповіла Еністон

Акторка пояснила, що з роками писати жарти стало складнішим для коміків. Слід бути обережним, аби не образити ту чи іншу категорію глядачів. А в різноманітному світі це майже неможливо.

"Раніше можна було жартувати над фанатиком і сміятися — це була істерика. І мова йшла про те, щоб пояснити людям, наскільки смішними є люди. Тепер нам це заборонено. Смішні люди потрібні всім! Світ потребує гумору! Ми не можемо сприймати себе надто серйозно, особливо в Сполучених Штатах. Усі надто розділені", — підсумувала Еністон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Еністон у напівпрозорій мінісукні підкорила прем'єру нового фільму від стрімінгової компанії Netflix у Лос-Анджелесі. Також ми розповідали, як Еністон бореться з безсонням.